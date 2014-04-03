Baydemir: Seçimlerde elektrikleri kesen dört ayaklı kedi değil iki ayaklı hayvandır

BDP’nin Şanlıurfa adayı Osman Baydemir, seçim günü yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak,"Şanlıurfa’nın elektriklerini kesen dört ayaklı değil iki ayaklı hayvandır" dedi.

Gazetecilere seçimlere ilişkin değerlendirme yapan Baydemir, 65 gün kentte seçim çalışması yaptıklarını anlatan Baydemir, "Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış olan bütün seçimlerde tek partili dönemlerdeki seçimlerde dahil olmak üzere Cumhuriyet tarihinin en karanlık seçimini bu seçimlerde yaşadık. 2014 yerel seçimlerinin en karanlık seçimi de Şanlıurfa’da oldu. Biz bütün katıldığımız programlarda 'elektrik giderse bu işlere şaibe girer, karışır' demiştik. Ama seçim günü elektrikler gitti ve 5 saat boyunca gelmedi. Herkes biliyor ki; yarasalar, vampirler, hırsızlar karanlığı sever. Bu sonuç karanlığın yaratmış olduğu bir sonuçtur" şeklinde konuştu.

Ali Leylak ve Ömer Pınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, seçmenin sandık başına giderek oyunu kullandığını ancak bazı ilçelerde oyların yakıldığını ileri süren Baydemir, "Biz seçim süreci boyunca 'demokrasi kazansın' diyerek nezaketimizi koruduk. Başkaları karanlık hesapların, fırıldakların, çirkin oyunların hesabını planını yapmıştır. Bütün sandıklardaki torbaların hepsinin ağzı açıktı. Gelen tutanakların mühürlü olması gerekirdi. Ama tutanakların yüzde 60'ı mühürsüzdü. Hilenin karışmadığı tek bir sandık kalmadı. Tutanakların büyük bir çoğunluğu tek kalem ürünü tutanaklardı. Böyle bir şey olamaz. Açık ve net söylüyorum torbaların büyük çoğunu polis getirdi. Polisler torbaları sırtlayarakSeçim Kurulu'na getiriyorlardı. Burada A’dan Z’ye devlet var gücüyle yek vücut oldu” diye konuştu.

‘Şanlıurfa Suriye’nin arka bahçesi yapılmak isteniyor’

Hükümetin Suriye politikalarını eleştiren ve sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Suriye'nin arka bahçesine dönüştürülmek istendiği iddiasında bulunan Baydemir şöyle konuştu:

"Ey Şanlıurfa halkı; Suriye savaşı sizin üzerinizden verilmek isteniyor. Yarın Suriye’den Şanlıurfa merkezine ve ilçelerine birkaç füze düşerse sanmayın ki o füzeleri Esad atmıştır. O füzeleri bakanın kendisi atmıştır. Eğer Şanlıurfa topraklarına bir füze düşerse bu Suriye rejimi tarafında atılmış bir füze olmayacaktır. BakanFaruk Çelik tarafından, Başbakan, MİT Müsteşarı tarafından atılmış bir füze olacaktır. Şanlıurfa Suriye savaşının arka bahçesine dönüştürülmek isteniyor. Önümüzdeki birkaç yıl Şanlıurfa için zorlu yıllar olacaktır. Suriye savaşı bizim savaşımız değildir. Suriye savaşını çıkartmak isteyenler, hırsızlıklarını, rantlarını gizlemek isteyenlerindir. Bu oyuna gelmeyin. Bizim nefesimizi her zaman enselerinde hissedecekler. AKP'nin oyu bu kentte yüzde 65 değildir. BDP’nin oyu bu kentte yüzde 30 değildir. Biz başa baş giden iki partiydik, devlet bütün kurumlarıyla adeta hırsızlıkta sınır tanımadılar. Bu dünyanın sonu değildir, daha başlangıçtır."

‘Elektirikleri kesen iki ayaklı hayvandır’

Seçim günü yaşanan elektrik kesintilerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın "trafoya kedi girdi" yorumuna ilişkin görüşü de sorulan Baydemir şöyle devam etti:

"Benim bildiğim bütün kediler dört ayaklıdır. Doğrudur elektrikleri kesenler hayvandır. Ama Şanlıurfa’nın elektriklerini kesen dört ayaklı hayvan değildir iki ayaklı hayvandır. Enerji bakanı çok doğru söylüyor elektriği kesenler hayvandır. Ama Şanlıurfa’daki elektriği kesenler, iki ayaklı hayvanlardır. Barış ve demokrasi mücadelesine tam gaz devam edeceğim. Ama hırsızlara, yarasalara, kan emicilere boyun eğecek değiliz. Bizden kaynaklı bir gerilim olmadı. Muhtarlık seçiminden 6 kişi öldü. Bununla da mücadele edeceğim. Ben başbakan olursam hırsızlık ve yolsuzlukla anılacaksam benim başbakanlığım 50 kere yerin dibine girsin. Bir insanın itibarı yoksa yüzde 155 alsan ne yazar. Elektronik düzenek sende, hakim sende, hem resmi hem de gayri resmi para sende. Bu dünya Nemrut'a kalmadı size mi kalacak."