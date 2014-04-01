200 kedi, 30 köpek, 2 at, 1 baykuş ve daha fazlası yerel seçim mağduru

Marmaris'te Armutalan Belde Belediyesi kapanınca barınağın gönüllü hayvan bakıcısı Jeannie Tihirkill, 200 kedi, 30 köpek, 2 at, 2 eşek, 15 kaplumbağa, 8 tavuk, 5 tavşan, bir horoz ve bir de baykuşla baş başa kaldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Belde Belediyesi'nin yerel seçimlerin ardından kapanması, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşamını da etkiledi. 200 kedi ile 30 köpeğin kaldığı barınağın 6 dönümlük arazisi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanına dahil edildi.

Marmaris'te 'Kedilerin annesi' olarak tanınan İskoç asıllı İngiliz Jeannie Thirkill, kendilerine en büyük desteği veren Armutalan Beldesi'nin kapanmasıyla birkaç gündür beslenemeyen sokak hayvanları için hayvanseverleri yardıma çağırdı.

24 yıl önce Marmaris'e yerleşen Jeannie Tihirkill gönüllü olarak çalıştığı sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde yardım ve bakıma muhtaç hayvanlara kol kanat gerdi. Halen 200 kedi, 30 köpek, 2 at, 2 eşek, 15 kaplumbağa, 8 tavuk, 5 tavşan, birer tane de horoz ve baykuş ile yaşayan Thirkill, Armutalan Belde belediyesinin hayvanların bakımına sürekli destek verdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Armutalan Belde Belediye Başkanı Muhammet Ünlü, hayvanları seven ve koruyan bir insandı. Senelerdir bütün sorunlarımızı anında halletti. Mart ayı başında alınan mamalar iki gün önce bitince hayvanların imdadına hayvanseverler yetişti. Belediyeden her ay 30 torba kedi ve 20 torba da köpek maması temin ediyorduk. Son mamayı birkaç gün önce hayvanlara verdim. Bu seçim yoğunluğunda gidip mama isteyemedim."

Barınak Büyükşehir'e geçecek

8 yılı aşkın süredir barınağa destek veren eski Armutalan Belde Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Ünlü de, barınağın arazisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğini hatırlatarak şöyle konuştu: "Artık buraya Muğla Büyükşehir Belediyesi bakacak. Jeannie bizim tüzel kişiliğimiz bitmeden önce söyleseydi, kendisine ne yapar eder birkaç haftalık ek mama sağlardık. Artık belediye kalmadı ama kendi imkanlarımızla hiç değilse bu konu halledilene kadar 3-5 günlük mama sağlayacağım. Ayrıca konunun acil çözümü için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile de konuşacağım."