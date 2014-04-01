Enerji Bakanı Yıldız: Seçim gecesi trafoya kedi girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart'ta yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yapıtı. Yıldız, "trafoya kedi girdiği için elektriklerin kesildiğini" belirterek “İl ve ilçelerde çok kısa 10 dakika 15 dakika geçici kesintiler yaşanmıştır. Elektrik direklerinin arkasına sığınmayalım” dedi.

‘Elektrik direklerinin arkasına sığınmayalım’

Biz vatandaşımızın her türlü kararına saygılıyız. Vatandaşımızın seçimine saygı duymamız lazım. Biz bununla alakalı seçim sonuçlarına gölge düşürmeye çalışanları biraz da tebessümle karşılıyoruz. Oyları etkileyecek bir unsur söz konusu değildir. İl ve ilçelerde çok kısa 10 dakika 15 dakika geçici kesintiler yaşanmıştır. Elektrik direklerinin arkasına sığınmayalım.

‘Trafoya kedi girdi’

Espri yapmıyorum arkadaşlar. Trafoya kedi girdi. Kesinti bundan yaşandı ama bu durum ilk kez yaşanmadı. Seçimden önce de yaşanmıştı. Bunu seçime bağlamak yanlış.

‘Kasıt aramak yanlış’

Zaman zaman eksiklerin olabileceğini söylüyorum. Kasıt aramak yanlış. 5 yılda bir seçimde bir referandumda istediği sonuca ulaşamayan partilerin bu tür mazaretlerişn ardına sığınmasını doğru bulmayız. Yenileceklerini anlayanlar mazaret üretiyor.