Seçim günü elektrik kesintisi

Doğu AKdeniz'de etkili olan fırtına elektrik krizi yarattı. Dağıtıcı firma, 5 ildeki bazı bölgelere akşam saatlerine kadar elektrik verilemeyeceğini duyurdu.,

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde saat 02.00'dan itibaren fırtına patladı.

Ortalama hızı saatte 60 kilometre olarak kaydedilen fırtına, zaman zaman süratini saatte 75 kilometreye kadar çıkardı.

Fırtına çok sayıda elektrik iletim hattını kopardı, trafolarda arızalara sebep oldu.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 186 numaralı telefonundan yapılan duyuruda fırtına nedeniyle meydana gelen arızalardan dolayı Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te akşam saatlerine kadar elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Adana'nın Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Kozan ilçelerinde saat 16.30'da, Mersin'in Toroslar, Erdemli, Silifke ilçelerinde saat 13.30'da, Hatay'ın Antakya, Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan ilçelerinde saat 17.00'da yeniden elektrik verileceği belirtildi.

Osmaniye'nin merkez ilçesi ve bağlı köyleri ile Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki kesintilerin ne zaman sona ereceğine dair bilgi verilmedi.