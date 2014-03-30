Gaziantep'de oylar mum ışığında sayılıyor

Oy kullanma işlemlerinin tamamlandığı Gaziantep'de birçok okulda sandık görevlileri, elektrik kesintisinden dolayı mum ve telefon ışığında oyları saymaya çalışıyor.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, 1 milyon 91 bin 859 seçmenin bulunduğu Gaziantep'te oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Ancak, oy sayımı esnasında bir çok okulda elektriğin olmaması sandık görevlilerine zor anlar yaşatıyor.

Galip Deniz İlk ve Ortaokulu'nda oy sayımı yapan görevliler, bu işlemi sıraların üzerine koydukları mumlar ve telefonla tuttukları ışık sayesinde yapmaya çalışıyor. Jeneratör desteğinin olmadığı görülürken, Gaziantep'in bir çok noktasında aynı sıkıntının yaşandığı ifade ediliyor.