T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'de oylar mum ışığında sayılıyor

Oy kullanma işlemlerinin tamamlandığı Gaziantep'te kesilen elektrik yüzünden, oylar mum ışığında sayılıyor

30 Mart 2014 22:42

Oy kullanma işlemlerinin tamamlandığı Gaziantep'de birçok okulda sandık görevlileri, elektrik kesintisinden dolayı mum ve telefon ışığında oyları saymaya çalışıyor.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, 1 milyon 91 bin 859 seçmenin bulunduğu Gaziantep'te oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Ancak, oy sayımı esnasında bir çok okulda elektriğin olmaması sandık görevlilerine zor anlar yaşatıyor.

Galip Deniz İlk ve Ortaokulu'nda oy sayımı yapan görevliler, bu işlemi sıraların üzerine koydukları mumlar ve telefonla tuttukları ışık sayesinde yapmaya çalışıyor. Jeneratör desteğinin olmadığı görülürken, Gaziantep'in bir çok noktasında aynı sıkıntının yaşandığı ifade ediliyor.

 

ETİKETLER

gaziantepyerel seçim30 martmum ışığıoysandık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24