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Kültür-Sanat

Selda Bağcan, WOMAD Festivali'nde konser verecek

Bağcan, İspanya’da Primavera Sound 2016’da ve Polonya’nın Krakow şehrinde konserler vermişti

25 Temmuz 2016 14:17

Türkiye'de protest müziğin önde gelen isimlerinden Selda Bağcan, Rock müzik sanatçısı Peter Gabriel’in önderliğinde kurulan WOMAD (World of Music, Arts and Dance) Festivali’nin İngiltere’deki organizasyonuna katılarak pazar günü Wiltshire’daki Charlton Park’ta hayranlarına konser verecek.

Dünyanın farklı yerlerinde 1982’den bu yana farklı kültürlerde yerel müziği, dansı ve güzel sanatları keşfetmeyi, tanıtmayı ve bir araya getirmeyi hedefleyen değişik kentlerde düzenlenen WOMAD Festivali bu yıl 28-31 Temmuz tarihlerinde İngiltere’deki Wiltshire kentinde düzenlenecek.

Doğan Haber Ajansı'ndan İhsan Dörtkardeş'in haberine göre, Bağcan'ın, dünyanın en önemli festivalleri arasında yer alan etkinlikte İsrailli rock grubu Boom Pam ile birlikte konser verirken 'İnce İnce', 'Yaz Gazeteci', 'Yaylalar', 'Mehmet Emmi' gibi dünyada hit olmuş ve çeşitli dillere çevrilmiş şarkılarını söyleyeceği belirtildi.

 

Bağcan, Primavera Sound 2016'da da sahne almıştı

 

Daha önce, İspanya’da Primavera Sound 2016’da ve Polonya’nın Krakow şehrinde konserler veren Selda Bağcan’ın '40 Yılın 40 Şarkısı' albümünün ikincisi için çalışmalarını da sürdürdüğü açıklandı.

Selda Bağcan, ABD’de The Times gazetesinde yayınlanan 'Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar' listesindeki 81 ismin arasına 'Efsane Anadolu Şarkıcısı' olarak gösterilmiş, İngiliz Rolling Stones dergisinin hazırladığı '100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali' arasında yer almıştı. 

 

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