Primavera'ya Selda Bağcan damgası

İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Primavera Sound müzik festivali sona erdi. Halk müziğinin ve protest müziğin efsane seslerinden Selda Bağcan'ın performansı festivalde en çok dikkat çeken etkinliklerden oldu.

Sanatatak'ın haberine göre; 16’ıncı yılını kutlayan Primavera Sound Festival sona erdi. Festivalde Radiohead, LCD Soundsystem, PJ Harvey, Tame Impala, Sigur Rós, Animal Collective, Pusha T, Brian Wilson, John Carpenter, Vince Staples, Julia Holter gibi dünyaca ünlü isimler sahne aldı.



Festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri de Türk halk müziğinin ve protest müziğin efsane seslerinden Selda Bağcan'dı. Sanatçı, İsrailli rock grubu Boom Pam ile birlikte verdiği konserde 'Yaz Gazeteci', 'Yaylalar', 'Mehmet Emmi' ve 'İnce İnce' gibi dünyaca bilinen ve çeşitli dillere çevrilmiş şarkılarını seslendirdi.

Bağcan’ın konseri Red Bull TV’den canlı olarak yayınlandı. Sanatçının Anadolu rock müziği, halk müziği, funk ve progresif rock ve psikodelya arasındaki repertuarıyla yaşattığı farklı deneyimi yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linklerden sanatçının en özel 3 performansını izleyebilir.

http://www.redbull.tv/video/AP-1NH6BRJS91W11/ozgurluk-ve-demokrasi-yi

http://www.redbull.tv/video/AP-1NH6BRCYW1W11/yuh-yuh

http://www.redbull.tv/video/AP-1NH6BQYDD1W11/ince-ince