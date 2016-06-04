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Kültür-Sanat

Selda Bağcan, Barcelona'da konser verdi

Protest müziğin önemli isimlerinden Bağcan konserde,"Yuh Yuh", "Yaz Gazeteci" gibi şarkıları seslendirdi

04 Haziran 2016 17:02

Türk müziğinin efsane isimlerinden Selda Bağcan, Avrupa'nın en ünlü festivallerinden Primavera Sound 2016'da sahne aldı. Bağcan, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen festivalde, İsrailli müzik topluluğu Boom Pam ile birlikte konser verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu yıl 16.'sı düzenlenen festivalde, "Yuh Yuh", "Yaz Gazeteci" gibi şarkılarını seslendiren Bağcan'ın performansı internetten yayınlandı.

Primavera Sound'da bu sene Radiohead, LCD Soundsystem, PJ Harvey, Tame Impala, Sigur Rós, Animal Collective, Pusha T, Brian Wilson, John Carpenter, Vince Staples, Julia Holter gibi dünyaca ünlü isimler ve gruplar sahne alıyor.

2014’te İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen The Groove Festival’inde de Boom Pam’la sahne alan Selda Bağcan, geçen yıl da Avrupa'nın bir başka büyük müzik festivali olan Hollanda'daki Le Guess Who'da sahneye çıkmıştı. Bağcan'ın festivaldeki performansı plak formatında piyasaya çıkmıştı.

 

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