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Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'su Elijah Wood'dan Selda Bağcan'a: Sana tapıyorum

Selda Bağcan&Boom Pam ve Elijah Wood kşi Fest’15 kapsamında müzikseverlerle buluştu

01 Haziran 2015 23:42

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodu’su oyuncu ve DJ Elijah Wood Ekşi Fest’15 kapsamında geldiği İstanbul’da daha önce pek çok kez beğenisini dile getirdiği Selda Bağcan ile tanıştı. Wood, Bağcan’a hayranlığını “Seni seviyorum. Sana tapıyorum Selda. Türk müziği ile beni tanıştırdığın için çok teşekkür ederim” sözleriyle dile getirdi. İkilinin fotoğrafları sosyal medyanın en çok paylaşılanlarından oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Selda Bağcan&Boom Pam ve Elijah Wood ile Turquoise Wisdom’dan kurulu Wooden Wisdom, önceki gün Life Park’ta düzenlenen Ekşi Fest’15 kapsamında müzikseverlerle buluştu.

 “Yüzüklerin Efendisi” serisinin Frodo’su Elijah Wood, DJ kabinine girerek çaldığı şarkılarla binlerce kişiyi coşturdu. Şarkı listesinde “Hal Hal”, “Lambaya Püf De”, “Zühtü” gibi unutulmaz Türkçe şarkılara da yer veren Wood, ilerleyen saatlerde sahneyi Selda Bağcan’a bıraktı. Ünlü oyuncu, Bağcan’a duyduğu hayranlığı İngilizce olarak “Seni seviyorum. Sana tapıyorum Selda. Türk müziği ile beni tanıştırdığın için çok teşekkür ederim” sözleriyle dile getirdi.

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FrodoElijah WoodSelda Bağcanekşi fest

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