Selda Bağcan, Fazıl Say ile birlikte konser verecek

Almanya’dan Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Türk halk müziğinin güçlü seslerden Selda Bağcan, Fazıl Say ile birlikte konser vermeyi planladıklarını açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Almanya’nın Berlin kentinden Bodrum’a tatile gelen Selda Bağcan, havaalanında gazetecilerle sohbet etti. Bodrum’daki yazlığına dinlenmek için geldiğini söyleyen Bağcan "Yurt içinde ve yurtdışında birçok festivale katılacağım. Bodrum’da yazlığım var biraz Bodrum’da biraz İstanbul’da kalıyorum” dedi.

Fazıl Say’la beraber konser verecekleri hakkındaki soruları da yanıtlayan Bağcan, “Bazı planlarımız, projelerimiz var. Görüşüyoruz ne yapabiliriz diye.” ifadelerini kullandı.