Selda Bağcan: Üç defa hapse girdim, her girişte çıplak arandım

Sanatçı Selda Bağcan , üç kez cezaevine girdiğini söyleyerek, “Her girişte çıplak arandım. Anlamak istemeyenlere duyurulur” dedi.

Cezaevlerinde çıplak arama iddiaları tartışılmaya devam ederken, AKP'li Özlem Zengin'in “Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” sözlerinin ardından Selda Bağcan'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üç kez cezaevine girdiğini belirten Selda Bağcan, her girişinde çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi.

Bağcan, “Şarkılarımdan dolayı üç defa hapse girdim. Aynı şarkılar şimdi dünyada meşhur oldu. Ve ben her girişte çıplak arandım. Anlamak istemeyenlere duyurulur!..” ifadelerini kullandı.