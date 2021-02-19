AKP’li Özlem Zengin’e kadın vekillerden tepki: Biz utandık, o söylemeye utanmadı!

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama iddialarını reddederek kullandığı, “Bu kurgusal bir harekettir. Onurlu, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder” ifadeler tepki çekti.

CHP’li Zeynep Altıok Akatlı, “Onurlu ve ahlaklı bir "kadın siyasetçi" bu sözleri söylemez. Koltuğu korumak adına kadın olmak değil, erkek taklidi yapan siyasetçi olmak tercih edilmiş" derken; CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da, "Kadın milletvekili olarak bu kadın milletvekilinden utandım. O söylemeye utanmadı" dedi.

Zengin’in çıplak arama işkencesini meşrulaştıran bu sözleri büyük tepki topladı.

"Kadın vekil olarak ben utandım"

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, “Onurlu ve ahlaklı bir "kadın siyasetçi" bu sözleri söylemez! Bu sözler, RTE'de sıkça zuhur eden cinsiyetçi-eril dilin bir kadın bedeninde yeniden üretilmesinden başka bir şey değildir. Koltuğu korumak adına kadın olmak değil, erkek taklidi yapan siyasetçi olmak tercih edilmiş!” İfadelerini kullandı.

"Kadın milletvekili olarak bu kadın milletvekilinden utandım, o söylemeye utanmadı"

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise, “Yaklaşık 20 yıl sonra 'Avukatlık yemininde başımı açtığım için kafamı kaldıramadım' diyen Özlem Zengin TBMM'de, Çıplak aramaya maruz kalan 'namuslu' kadın bunu söylemek için 20 yıl beklemez. Kadın milletvekili olarak bu kadın milletvekilinden utandım. O söylemeye utanmadı.” dedi.

"AKP kadınları ayrıştırıyor"

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, “Biz AKP kadınları ayrıştırıyor, kendi 'makbul' kadınını yaratmak istiyor derken tamda bunu kast ediyorduk.