AKP'li Özlem Zengin'den çıplak arama iddialarına yanıt: "Onurlu, ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez"

Meclis tutanağından:

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buradaki son Genel Kurul konuşmamda, İzmir'de evi ağır hasar alan KHK'yle ihraç edilmiş bir kişinin belediyeden yardım almasına rağmen Vakıfbank tarafından kendisine "Yasaklı T.C.'n var kardeşim." diye bu yardımın verilmediğini anlatmıştım. Mağdur anlatıyor, ertesi sabah Vakıfbank İzmir, şahsı aramış, kem kümlerden sonra "Gelin paranızı ödeyelim." demiş. Ama Ankara'daki Vakıfbank, Ankara Büyükşehir Belediyesinin verdiği yardımları KHK'lilere yine vermiyor.

Değerli arkadaşlar, biz bu iktidarların keyfî muamelelerine karşı her zaman tek tek mi mücadele edeceğiz? Yani bu nasıl bir dışlamadır, nasıl bir Nazi muamelesidir anlamak mümkün değil. Bu ülkede iktidarlar kendilerine muhalif olan herkesi dışlamaya çalıştı ama bir de kronik muhalifler var. Bakın, bir kadın avukat arkadaşım bana ne dedi biliyor musunuz? "Ben bu devletten 4 kez dışlandım, 4K'liyim." "Nedir o 4K?" dedim. "Kadınım, Kürt'üm, Kızılbaş'ım, komünistim." dedi. Şimdi, bu iktidar 4K'ye beşinci K'yi ekledi, KHK'lileri de bu soykırıma eklemiş oldu.

Şimdi, bakın apaçık çıplak gerçekleri söylüyoruz ama gözleri var görmeyenler bunları kabul etmiyor. "Çıplak arama." dedik, kabul etmediler. Şimdi, herkes biliyor Türkiye'de çıplak arama var, 1 kişi bile itiraz edemez. Ben çıplak aramayı ısrarla burada söyledim, Türkiye gündemi oldu, kalkıp bize "FETÖ'cü." dediler. Sayın Özlem Zengin'in sözlerini unutmadık, kendisinden şu göstereceğim örneklerden sonra bir özür de beklerim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben sizden özür bekliyorum. Ben sizden özür bekliyorum ama siz beni hedef gösteriyorsunuz. Ben sizden özür bekliyorum.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Devamla) - Bakın, size önemli örnekler vereceğim: Özlem Zengin'in bu beyanlarından on gün öncesinde Anayasa Mahkemesinin apaçık kararı var, insanların bundan haberi olması lazım. 3 Aralık 2020'de savcılığın takipsizlik verdiği bir karar için, çıplak arama için AYM, ihlal kararı vermiş ve daha sonra birçok mahkeme evrakı var. "Bize bilgi, belge getir." diyorlar; işte, size bilgi, belgeler; binlerce belge var.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Nerede bilgi, belge? Yalancı, vicdansız ya!

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Devamla) - Bitmedi, bakın, bu kişi kim? Acun Karadağ, KHK'li bir öğretmen, Yüksel direnişçisi, Sincan Cezaevinde ne yaptılar biliyor musunuz? Utanmak lazım, 52 yaşındaki bu kadını anadan üryan soydular, 2 kez çıplak otur, kalk yaptılar. Acun Karadağ diyor ki: "Ben bedenimden utanmam ama bana bu işi yapan 3 görevlinin, kin ve nefret içinde bunu yapanların utanması lazım."

Bitmedi, bakın, Alev Şahin, KHK'li bir mimar, idealist bir insan "Sincan Cezaevinde bana çıplak arama yapıldı." dediği için bir ay görüş cezası aldı. Bu ülke böyle bir yer.

Dilek Hatipoğlu, Hakkâri eski belediye eş başkanımız, kamerasız bir yerde çıplak arama yapıldı, darbedildi. Değerli arkadaşlar, Türkiye böyle bir yer.

Şimdi, siz bunları inkâr etmeye çalışıyorsunuz. Ben barış istediğim için, Kürt meselesinde adil bir çözüm istediği için işinden ihraç edilen 30 yıllık bir hekimim. Bundan dolayı bana "Terörist." dediler. 28 Şubat döneminde de "Terörist." dediler, başörtüsü yasağına karşı büyük bir mücadele sergiledim, yine "Terörist" dediler; her devrin zalimi "Terörist" dedi bana. Allah'a şükür ben haktan, hukuktan ayrılmadım. (HDP sıralarından alkışlar)

Şimdi, bakın, ben bir doktorum arkadaşlar; benim için barış önemlidir, hayat önemlidir, can önemlidir. Ben, bakın, kalbi durmuş insanlara, bebeklere, çocuklara, kadınlara, erkeklere, yaşlılara kaç kez kalp masajı yaptım ve elimin altında kalbi atmaya başladı biliyor musunuz? Bu nasıl bir duygudur biliyor musunuz? Canın geri geldiğini hissetme duygusunu bütün sağlıkçılar çok iyi bilir, mutluluk içinde birbirimize sarılırdık ve ben o sırada tüm sağlık çalışanlarına bakıp onların o kan ter içindeki çırpınışlarına bakıp derdim ki: Ya ne kutsal insanlar bunlar, ne kutsal bir iş yapıyoruz. Candır, arkadaşlar can kurtarmak. Biz, can almak için değiliz, kin nefret için yaşamıyoruz; merhamet, vicdan ve hak için yaşıyorum ben bu dünyada, bunun peşinde koşuyorum ve bize karşı kalkıp böyle iftiralarla uğraşıyorlar. Peygamber Efendimiz'e de iftiralar edildi; "Yalancı, kâhin, düzen bozan." denildi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Devamla) - Allah şükür biz de hak yolunda koşuyorsak bize de böyle iftiralarla saldırılıyorsa yarın öbür gün gelip herkes bundan da özür dileyecektir, bunu da adım gibi biliyorum.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Özlem Hanım, buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben, kürsüden söz rica edeceğim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Kürsüye gideyim yani veya üşendim vallahi, değmez hiç.

BAŞKAN - Buyurun Özlem Hanım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Üşeniyorum artık ya, vallahi üşeniyorum yoksa gecenin son şeyi...

Şimdi Sayın Başkanım, doğrusu, belki şimdiye kadar çoktan konuşmak lazımdı çünkü kürsüde konuşan hatip bayağıdır beni hedef gösteriyor; ne zaman bir konuşma yapsa, kürsüye gelse "Özlem Zengin", televizyon programına çıkıyor "Özlem Zengin"...

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - Hiç birine cevap veremiyorsun ki, tek birine bile cevap veremiyorsun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir saniye… Verememek değil, hayır. Ben şimdiye kadar hatta geçenlerde oğlumla bir program izliyoruz, dedim ki: "Oğlum, bu beyefendi benim adımı anmadan bir konuşma yapamaz." Tak, adımı söyleyiverdi; aynen böyle oldu, muhakkak benim adımı söyleyecek. Şimdi, neden?

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - Özür dileyene kadar.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ya, lütfen bir susar mısınız? Madem çok konuştunuz, bir dinleyin, bak ne güzel cevap veriyorum. Cevap veremediğim için değil, ben sizin ne yapmaya çalıştığınızı gayet iyi biliyorum, bu FETÖ'cü taktiği. Nasıldır? Şöyledir, şimdi bu insanlar şunu yapmaya çalışıyorlar: Vakti zamanında bu başörtüsü yasakları varken malum FETÖ'cülerin başındaki adam ne demişti? "Başörtüsü füruattır." demişti yani bizim başörtüsüyle alakalı mücadelemizi…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Açar mısınız Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Bir dakika, buyurun Özlem Hanım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - …sonuna kadar baltalamıştı. Şimdi çıkıyorlar, hapishanede ne kadar FETÖ'cü kadın varsa -aman Allah'ım- başörtüsü savunucusu oldular, başörtüsü. Daha evvel bunu reddedenler, bunun savunucusu oldular ve şu benim üzerimden… Ben, FETÖ'cülerin malzemesi değilim, ben AK PARTİ Grup Başkan Vekiliyim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Herkes haddini bilsin. Bu manada şunu söyleyeceğim, şunu söyleyeceğim, şu yapılmak isteniyor yani demek isteniyor ki ben hedef gösterilerek: "Bir sürü başörtülü kadına bu iğrençlik yapılıyor ve Özlem Zengin, başörtülü bir kadın, başörtülü Grup Başkan Vekili buna müsaade ediyor." Ya, bu olacak iş değildir, siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - Üstünü örtmeye çalışıyorsunuz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Siz kendi kampanyalarınızı, kendi adamlarınız, Hüda Kaya üstünden yapın, kendi adamlarınız üzerinden yapın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Siz, benim adımı niçin kullanıyorsunuz kampanyanız için? Bu yetmiyor, bu yetmiyor, bu yetmiyor, ne kadar yurt dışına kaçmış FETÖ'cü varsa benim adımı yazarak, "mention"layarak haber, haber, haber, haber, haber…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, bir saniye, bu önemli bir konu.

BAŞKAN - Bir dakika, buyurun Özlem Hanım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir defa olay şudur: Konu Uşak'la alakalı; bir televizyon programına katılıyorum, televizyon programında günü gününe Uşak'la alakalı kanaatim soruluyor. Ben bir avukatım, avukat olduğum için de hukuk kaidelerinin ne olduğunu gayet iyi bilirim ve bütün hukuki mevzuatların yanlış uygulaması var mıdır? Olabilir, maalesef hayatın içinde olabilir. Mevzuatın varlığı farklıdır ama bu uygulamalar hukuka uygun yapılmıyorsa, bu itirazın karşısında ben sonuna kadar varım, bunu burada en çok söyleyen insanlardan birisiyim.

BAŞKAN - Peki, peki.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Başkanım, lütfen, bu önemli bir konu.

Ve nihayetinde bunu şuraya bağlayacağım, bunu şuraya bağlayacağım: Orada verdiğiniz cevabı ki ben hâlâ sözümdeyim, o dediğiniz yerde böyle bir şey olmadı, görüntülerle ispatlandı…

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - Suç duyuruları yapıldı, suç duyuruları.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bakan Yardımcısı gitti, ilan etti…

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - 3 kişi en az suç duyurusu yaptı, yalana devam etmeyin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Suç duyurusu olaydan hemen sonra olur, bir kadını çıplak arayacaksın -bak, Dilek Hanım öyle söylüyor- bu kadın buna eğer maruz kalıyorsa dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - Suç duyuruları yapılmıştır.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Başkanım, bir dakika…

BAŞKAN - Özlem Hanım, bir dakika, mikrofonu açayım.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - Yalan atıyor ama.

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir "Aferin." geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi.

O yüzden, değerli arkadaşlarım, bizim adımızı hiçbir şey için suistimal etmeyin. Ben kime cevap vereceğime, ne zaman cevap vereceğime kendim karar veririm. Ne ben ne arkadaşlarım ne de AK PARTİ sizin kampanyanızın yüzü değil, kendi işinizi kendiniz görün.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Beştaş, buyurun.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Sayın Başkan, gündemimiz bitmek üzereydi ama maalesef böyle bir tartışma yaşandı.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Meral Hanım, arada biz de bağırabilir miyiz onun yaptığı gibi?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Biz de bağıralım, evet; biz de bağıralım, iyi olur.

BAŞKAN - Tamam…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Takdir sizin, bağırın.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - He, cevap veremiyormuşuz.

BAŞKAN - Bir dakika… Sayın Beştaş'ın konuşmasını dinleyelim.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Saygısızlığını kabul ediyorsunuz, değil mi?

BAŞKAN - Abdullah Bey…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Yani sanki hiç bağırmıyor gibi davranıyorsunuz da biz bazen kürsüde kendi sesimizi duymuyoruz. Şimdi, bir tanesi…

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Saygısızlığını kabul ediyorsunuz, değil mi?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Ne saygısızlığı ya?

BAŞKAN - Sayın Beştaş, buyurun.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Bu Mecliste bize neredeyse…

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Saygısızlık kabul olacak.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Daha biraz önce yaptılar, yapmayın yani.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Biraz önce bana ne yaptılar acaba ya?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Az önce yapıldı daha ya.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hayret bir şey, hiçbir şey yokmuş gibi de "Cevap ver." diyor.

BAŞKAN - Sayın Beştaş, buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şu hâle bak ya! Sen kimsin ben sana cevap veremeyeceğim!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Sayın Başkan, bir kere, Sayın Zengin'in konuşmasında o kadar büyük…

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hiç değil.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - …o kadar büyük itiraz noktaları var ki…

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hiç yok.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Bir kere, biz hak ve hukuk meselesine…

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hiç yok.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - …yasa meselesine kimin hangi örgüt, hangi bilmem terör, hangi "törörö" üzerinden bakmıyoruz. Biz suçlu olanların bile -velev ki, velev ki hükümlü olsun- yine de onların bile hukuk devleti çerçevesinde yasalara göre hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini savunuyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Bunu bizim savunmamızdan ziyade bu, hukuk devleti olmanın gereğidir, bir parlamenterin de ilk görevidir.

Şimdi, Hüda Kaya… "Adam" diyor önce; Hüda Kaya, bir kadın. Hüda Kaya, bu Parlamentonun bir üyesi. Hüda Kaya, bu halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekili.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben değil miyim, ben değil miyim?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Siz de öylesiniz tabii ki, siz de öylesiniz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - O zaman beni niçin kampanya yapıyor?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Ben bitireyim. Bakın, sizi…

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hayır, lütfen ya, lütfen ya..

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Lütfen ama…

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben size kavga için söylemiyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Özlem Hanım, ben sizi dinledim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bütün sözlerim Ömer Faruk…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Ama Hüda Kaya'yı doğrudan hedef gösterdiniz siz de.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bütün sözlerim…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Yani siz de hedef gösteriyorsunuz.

BAŞKAN - Özlem Hanım, dinleyelim Sayın Beştaş'ı.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben dinlemeyi bilirim Başkanım, lütfen, ben dinlemeyi bilirim; dinlemem gereken şeyi dinliyorum ben.

BAŞKAN - Buyurun.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Şimdi, hem Sayın Gergerlioğlu hem Sayın Kaya bu Parlamentonun üyesidirler, en az benim kadar, Sayın Zengin kadar bu statüye sahip ve haklara sahiptirler.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Olmadığını söyleyen kim? Olmadığını söyleyen kim?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Biz birbirimize bu şekilde yok "FETÖ'cü" yok "Şu'cu, bu'cu" deme gibi bir hakkımız yok. Bu hakkımız yok, yani bunu kabul edelim. Yani bu ülkede herkesi bir sıfatla suçlamanın…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - O zaman bu lafı da arkadaşlarınıza söyleyin. Beni suçlarken onlara söyleyin bu lafları.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Beştaş.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - …bir izahı yoktur, Sayın Zengin'e yapılsa ilk başta karşısında ben dururum, bir kadın olarak ve parlamenter olarak bunun karşısında dururum.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Günlerdir benim hakkımda kampanya yaptılar, gıkınızı çıkarmadınız, hepiniz toplaştınız, nasıl bir şeydir ya, yazıklar olsun ya! Yazıklar olsun!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Bunu bütün Parlamentoya söylüyorum yani bu ithamları kabul etmiyoruz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bütün, toplaşıp saldırıyorsunuz cümbür cemaat, sesiniz çıkmıyor. Şu hâle bak!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Sayın Başkan, son olarak, son olarak çıplak arama konusundaki tartışma şuradan kaynaklandı.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Çıplak arama umurunda olan dakikasında şikâyet eder, dakikasında şikâyet eder.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - O zaman, ben de buradaydım, Sayın Özlem Hanım dedi ki: "Ben inanamıyorum." Ve ben buradan çok iyi hatırlıyorum, AYM kararını, İnsan Hakları Komisyonu belgelerini, yönetmeliği getirerek dedim ki: "Bu, yönetmelikten kaynaklanan bir uygulamadır."

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir sene durmuş şikâyet… Bir sene, bir sene.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Ve bugün bile bir çıplak arama olayını bizim Eş Genel Başkan Yardımcımızın görüşmesiyle aktardım. Çıplak arama maalesef var, bu mevzuattan kaynaklanıyor, bizim yapacağımız bu Parlamentoda tek şey var, bu yönetmeliğin kaldırılması için el birliğiyle, hele hele kadınlar olarak…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Bitiriyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Beştaş.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - …ortak olarak bunu kaldırmaktır, bütün gruplara yine çağrı yapıyorum, çıplak arama kime karşı yapılırsa yapılsın işkencedir, onur kırıcıdır, kabul edilemez. Bir de "Onurlu kadın, iffetli kadın bir yıl beklemez." sözünü çok talihsiz buluyorum.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Evet, aynen, aynen, hiç… Aynen, aynen söylüyorum, aynen, aynen, aynen söylüyorum, hiç reddetmiyorum. Aynen söylüyorum, gayet iyi söylüyorum, aynen söylüyorum.

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Muş) - Her kadının iffetini belirleyemezsiniz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ona ben karar veririm, ne söyleyeceğime, aynen, aynen ben söylüyorum, ben söylüyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Bir kadın olarak karşımda olduğunuz için çok talihsiz buluyorum. Ben "iffetli kadın" ve "onurlu kadın" kadınların ayrılmasını asla kabul etmiyorum. Her kadın onurludur, her kadın iffetlidir, iffet bana sana göre değişmez, tamam mı? Bu subjektif bir kavramdır, bir kadın hakları savunucusu olarak…

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben de savunucusuyum, bal gibi söylüyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt)- …bunu reddediyorum.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım bir cümle, tek bir cümle söyleyeceğim.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Beştaş.

Buyurun Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi bakın Sayın Başkanım, ben bu konu için ya sabır, ya sabır, ya sabır… Eğer Meral Danış Beştaş Hanımefendi samimiyse…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Samimiyim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bana aylarca saldırdı arkadaşlarınız; bakın, ben size gündüz anlattım meselenin ne olduğunu. Ben bu şekilde hedef gösterilmeyi hak edecek hiçbir şey yapmadım. Çıplak aramayla ilgili kampanya mı yapmak istiyorsunuz, ben size diyorum ki kendi milletvekilleriniz üzerinden yapın; örneklerinizi öyle gösterin, kendi arkadaşlarınızı… Ben sizin kampanyanızın yüzü olamam. Bakın, kaldı ki ifadelerin tamamını partinize değil, kürsüde konuşan kişiye söyledim. Yerine geçerken ne diyor "Cevap veremiyorsunuz." Ne alakası var? Kaldı ki sabah söyledim, ben o dönemde rahatsızdım, Covid geçirdim, hastanede yattım. Bir de doktormuş, hiç olmazsa hasta haklarını hatırlaması lazım; önce biraz düşünmesi lazım; ha, bunların hepsini kenara koyuyorum. Ben bu sözleri söylerken, yıllarca hak mücadelesi vermiş biri olarak, bir avukat olarak, hayatı insan haklarını savunmakla geçen biri olarak söylüyorum; insan haklarını savunan insanlar başka insanların hakkını hukukunu koruyarak bunu yapar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Son cümle.

Kendi hukukunu anlatırken, başkasının hukukunu ayağının altına alıyorsan bir sorun vardır. Ben, hukukum ayaklar altına alındığı için cevap verdim, kürsüden bana saldırıldığı için ve söylediğim sözlerin tamamı başlangıçta kürsüde konuşanlar içindir.

Teşekkür ediyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Beştaş kapatacağım, eğer devam ederseniz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Kısa tutacağım.

AYLİN CESUR (Isparta) - Sayın Başkan, bir dakikayı bize çok gördünüz

BAŞKAN - Buyurun.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Sayın Başkan, ben Türkiye'de düşüncesi ne olursa olsun…

BAŞKAN - Tamam.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - …kadınlık kimliğine, cinsiyet kimliğine yönelik bir saldırı varsa…

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Var var, var; hakkımı korumanızı bekliyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Asla parti ayrımı yapmam arkasında dururum. Burada söz veriyorum ve bunu pratiğimle gösterdim yaşamımda.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Var, aylardır bunu yapıyor aylardır. Her şeyde benimle işi; her televizyonda adımızı zikrediyor, her programda adımı söylüyor, her haberde.

Benim adımı ağzına almasın bu adam.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Son olarak Sayın Zengin, maalesef bu tartışmadan çok rahatsızım yani diyor ki kendi hukukunu…

Şimdi, başkasının hukukuna saldırırken, "iffetli kadın" "onurlu kadın" ayrımı yaparken, iki milletvekilini terörist ilan ederken, bir partiye ait iddia ederken kendi sözleriyle çelişiyor, benim böyle bir sözüm yok. Böyle bir sözüm yok, olamaz; hiçbir zaman duymayacaksınız.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederiz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Buradan ilan ediyorum, benim adımı ağzına almasın; gitsin kendi FETÖ'cü arkadaşlarının adını ağzına alsın, FETÖ'cü adamlarla uğraşsın.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - O zaman millete iftira atmayacaksın.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Aynen öyle; hepsini söylüyorum, hepsinin arkasındayım.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - O zaman millete iftira atmayacaksın.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Seni FETÖ'cü seni!