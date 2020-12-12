Gergerlioğlu bu kez Meclis kürsüsünden hatırlattı: Uşak'ta gözaltına alınan 30 kadın çıplak aramaya maruz tutuldu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını söyledi.

Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, kadınlara, "Külotunuzu çıkarın, oturun kalkın bakalım" dendiğini söyleyen Gergerlioğlu, "Yazıklar olsun" dedi.

Gergelioğlu, geçtiğimiz eylül ayında yaptığı bir basın açıklamasıyla konuyu gündeme getirmiş ve “Uşak’tan korkunç haberler aldık. 30’a yakın çoğu üniversite öğrencisi genç hanıma Uşak Emniyeti’nde çıplak arama yapılmış! Yani üst iç çamaşırlarının içi ve alt çamaşırları dizine kadar indirilerek otur-kalk yapılarak çıplak arama yapılmış! Bunu utanarak anlatıyorlar! Ama yapanlar bunu yapmaktan utanmamışlar. Kimsenin yanına da kar kalmayacak bunlar. Bugün bunların üstü örtülebilir. Ama yarın bu yaptığınız işkencelerden hesap vereceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.