Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 57'ye yükseldi

Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı.

9 vatandaşın tedavilerine hastanelerde devam edilirken, günün ilerleyen saatlerinde Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde, 4 gün önce selin evini yıkması sonucu sulara kapılarak kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu.

Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam ediliyor.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

Önümüzdeki 5 günlük periyotta Bartın, Sinop ve Kastamonu'da (15.08.2021-19.08.2021) yağışların etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Yarın (15.08.2021Pazar) ve önümüzdeki hafta Perşembe (19.08.2021) günleri kıyı kesimlerde hafif sağanak yağış geçişleri beklenmektedir. Diğer günler havanın genellikle parçalı bulutlu olacağı tahmin edilmektedir."

Soylu'nun "En ağır sel felaketi burası" dediği Bozkurt'ta onlarca köprü ve ev yıkıldı

Ülkenin Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta dereler taştı, evler yıkıldı, köprüler parçalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" dediği Bozkurt'ta yaralar sarılmaya çalışılıyor. İlçe sakinlerinin anlattıklarına göre Ezine Çayı, hızla yükselerek tsunami gibi geldi ve tüm ilçeyi sular altında bıraktı. Yağışın artmasıyla birlikte belediye ekiplerinin “Araçlarınızı güvenli yerlere çekin” uyarıları yaptığı iddia ediliyor. İddialara göre, Ezine Çayı kenarındaki apartmanlarda oturan kişilerden bazıları bir anlık panikle araçlarını güvenli yerlere çekmeye çalışırken 5 dakika içinde gelen sel sularına kapıldı. Aradan geçen üç günün ardından selin yol açtığı zararın boyutları da ortaya çıkmaya başladı.

Bir anda 5 bin 400 nüfuslu ilçeyi vuran selde onlarca köprü kağıt gibi yıkıldı, araçlar denize sürüklendi, dere yatağına inşa edilen evlerin birçoğu sular altında kaldı. Dere kenarındaki binalarda sel üçüncü, dördüncü katlara kadar yükseldi. Selin yıktığı Bozkurt'ta evlerin ve işyerlerinin alt katları çamur altında kaldı. Birçok ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi. İlçeye halen elektrik ve su verilemiyor. Öte yandan dün akşam Rize'nin Çayeli ve Pazar ilçeleri ile Erzurum Oltu ve Ordu Fatsa'da sağanak etkili oldu.

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HES ve istinat duvarı iddiası

Öte yandan can pazarının yaşandığı selin yol açtığı yıkımla ilgili farklı iddialar gündeme geldi. Buna göre Bozkurt'ta onlarca kişinin ölmesine neden olan selden önce, Ezine Çayı ıslah edildi. Yaklaşık bir yıl önce tamamlanan ıslah sırasında bazı yerlerde dere yatağı daraltıldı. Bu da facianın boyutunun artmasına neden oldu. Başka bir iddiaya göre sele Bozkurt'a 18 kilometre uzaklıktaki Kızılcaelma mevkisinde bulunan HES barajının kapaklarının açılması neden oldu. Buna göre aşırı yağışla yavaş yavaş yükselen Ezine Çayı'nın debisi, HES kapaklarının açılmasıyla bir anda arttı. Debinin artmasıyla Ezine Çayı'nı çevreleyen istinat duvarları yıkıldı, dere yatağının kenarında bulunan yollar ve birçok ev sular altında kaldı. Felaketi yaşayan ilçe halkı, Bozkurt'a 5 senede yağacak yağmurun 1 günde yağdığını söyledi.

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DSİ: Taşkına HES'ler yol açmadı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Bozkurt'taki taşkın felaketinin HES'lerden kaynaklandığı iddialarına özetle şöyle yanıt verdi:

“Aybige HES ve Ebru HES, Bozkurt ilçesinin merkezinden geçen Ezine Çayı'nın menbasında yer almaktadır. Bu tesisler barajlı/depolamalı HES değildir, kanal tipi projelerdir. 10 Ağustos gecesi saat 11.00'den itibaren elektrik üretimi durdurulmuştur. Regülatörlerde taşkına sebep olabilecek bir depolama bulunmamaktadır. Anılan tesislerin patlayarak ya da kapakları açılarak taşkına sebep olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”

"Sel felaketinde 250- 300 ceset toplandığı" iddiasına ilişkin açıklama

Ayrıca Kastamonu Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı bölgede, "250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TIKLAYIN - Kastamonu Valiliği'nden "Sel felaketinde 250- 300 ceset toplandığı" iddiasına ilişkin açıklama

Bartın Valiliği'nden açıklama

Bartın Valiliği, şiddetli sağanağın ardından oluşan sel afeti nedeniyle 13 köprünün yıkık durumda olduğunu, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapının bulunduğunu bildirdi.

TIKLAYIN - Bartın Valiliği: Sel nedeniyle 13 köprü yıkık durumda; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapı var