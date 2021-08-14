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Kastamonu Valiliği'nden "Sel felaketinde 250- 300 ceset toplandığı" iddiasına ilişkin açıklama

14 Ağustos 2021 08:49

Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, "250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

 

 

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