Murat Ağırel: Bozkurt'ta yaşanan olay sel diye nitelendirilemez, çünkü tam olarak aydınlatılmayan bir ayrıntı var

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Batı Karadeniz’de sel felaketi yaşayan illerden Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki durumu değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Bozkurt'ta yaşanan olay sel diye nitelendirilemez, çünkü tam olarak aydınlatılmayan bir ayrıntı var” dedi.

Bölgede bulunan HES’in patladığı iddiasını irdelediği yazısında, Kastamonu Valiliği'nden önceki gün yapılan açıklamada "HES patlamadı" dendiğini hatırlatan Ağırel, Yeniçağ İnternet'in haber koordinatörü Fatih Ergin'in ise Kastamonu Sulama Birliği'nden gelen mesajı haberleştirmesine dikkati çekti.

"Çiftçilerimizin dikkatine, bölgemizdeki yoğun yağışlar nedeniyle sel riski beklenmektedir. Tesislerimizi ve arazilerimizi korumak amacıyla barajlarımız kapatılmış regülatör kapaklarımız açılmıştır. Tüm çiftçilerin tedbirlerini almasını önemle rica ederiz."

"Yine sel bölgesinde olan yurttaşların beyanatlarını dinledim. Hoparlörden anonslar yapıldığını dere yatağındaki araçların kaldırılması gerektiği daha önceden bildirilmiş. Başka bir yurttaş da HES kapaklarının açıldığını anlatıyor. Bu konuda kimi aradıysam kapı duvar. Sanki yetkili herkes bir şeyi saklamaya çalışıyor gibi" diyerek yazısına devam eden Ağırel, şunları kaydetti:

"Ben bölgedeki HES ile ilgili elde ettiğim bilgileri sizlerle paylaşayım… Özellikle Bozkurt İlçesindeki Ezine Çayı üzerinde bulunan ve kapaklarının açıldığı iddia edilen HES, Tesla Enerji'ye ait. Lisans sahibi Berke Enerji A.Ş. Bu firmaların tamamı daha önce Türkiye Petrolleri'ni satın alan Zülfikarlar Holding'e ait firmalar. Firmanın internet adresinde mevcut HES ile ilgili yer alan bilgilere göre Ebru 1 ve Ebru 2 olmak üzere iki ayrı karşıdan alışlı dolu gövdeli regülatör yapısı ile 15,2 ve 6,2 Km'lik borulu iletim hatları ile tek bir santral binasında üretim yapılıyor. Mevcut HES ile ilgili holding yetkilileri ile görüştüm. İddiaları sordum. Aynen aktarıyorum:

'Murat Bey, Bozkurt'taki HES, Doğu Karadeniz'de bulunan HES'lerle karıştırılıyor. Ne yazık ki konu hakkında bilgi sahibi olan veya olmayan herkes yanlış bilgi veriyor. Bizim HES, 3 metre yüksekliğinde 10-12 metre boyunda bir yapı. Regülatör kapağı açıldı deniyor. Böyle bir durum yok. Çünkü açılabilecek bir kapak yok. Bu yapılar savaklı yapılar. Doğu Karadeniz'deki gibi radyal kapak yok.'

Peki, öyleyse Fatih Ergin'in açıkladığı mesaj ne anlama geliyor…"

"Bir çelişki var; gerçek elbette ortaya çıkacak biz de takipçisi olacağız"

Ağırel, konu ile ilgili 28 Temmuz 2015 yılında Kastamonu Açıksöz gazetesinde yer alan o dönemde Bozkurt belediye başkanı olan Bozkurt Ekeş'in yaptığı şu açıklamayı da hatırlattı:

"HES'ten dolayı artık köylerimiz kayıyor. Burada HES bitmeden HES'i kapatmadılar, HES bitti ondan sonra HES'i kapattılar. Burası heyelanın en çok olduğu bölge, zemini zaten kaygan. Bozkurt'tan Kastamonu'ya ilerlerken yolun sağ tarafına bir bakın. Yara yara gelmiş, düşüm sağlamış, düşüm sağladığı yerde en az üç defa su baskını oldu. Üç tane köy kayıyor. HES bittikten sonra HES durduruldu. İyi de 6 ay evvelden neden durdurulmadı? Şu anda köylerin ulaşımı söz konusu değil. Bu bölgede Çatalzeytin'e yapılan HES çok başarılı bir HES… Bozkurt ve Cide'de yapılan HES bir rezalet. Buraya yapılan HES her halükarda Bozkurt'un başına bir bela. İnşallah yanılıyorumdur ama ben çalışacağına inanmıyorum."

Ağırel, "Yani bir çelişki var. Gerçek elbette ortaya çıkacak biz de takipçisi olacağız" dedi.

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