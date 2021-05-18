Sektör dergisi MediaCat yazdı; skandal videoyu Alameti Farika çekti!

Sektör dergisi MediaCat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan paylaşılan ve tepkiler sonrası yayından kaldırılan skandal videoyu Alameti Farika reklam ajansının çektiğini belirtti. Reklam ajansının sahibi Serdar Erener, daha önce iddia olarak dile getirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı için çekilen video konusunda bugüne kadar açıklama yapmadı.

MediaCat, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tepki çeken reklam" başlıklı haberde bakanlığın videosuna gelen eleştirilere yer verdi. MediaCat, reklamın künyesinin "Alameti Farika" olduğunu yazdı.

Ne olmuştu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan skandal bir video paylaşıldı. Videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi. Video sosyal medyada gelen tepkiler üzere, yayından kaldırıldı.

Gazeteci Mustafa Hoş, reklam sektöründe çalışan arkadaşlarıyla görüştüğünü belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın skandal videosunu Serdar Erener'in sahibi olduğu Alameti Farika reklam ajansının hazırladığını öne sürmüştü.

Serdar Erener kimdir?

1960 yılında İstanbul‘da dünyaya gelen Serdar Erener, reklamcıdır. Sertap Erener’in ağabeyi ve Nil Karaibrahimgil’in eşi olan Serdar Erener, 1995 yılından beri yönetmekte olduğu Y&R/Reklamevi’nden 31 Aralık 2003 tarihinde ayrıldı ve Alameti Farika isimli ajansın başına geçti. 5 Temmuz 2013’te HaberTürk gazetesine verdiği röportajda, “Gezi”nin değil ticaretin reklamcısıyım” demişti.

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