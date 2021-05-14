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Kültür ve Turizm Banlığı'nın skandal videosunu Serdar Erener'in Alameti Farika ajansı mı çekti?

Gazeteci Hoş, reklam sektöründeki arkadaşlarının iddiasını duyurdu

Serdar Erener

14 Mayıs 2021 17:15

Gazeteci Mustafa Hoş, reklam sektöründe çalışan arkadaşlarıyla görüştüğünü belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın skandal videosunu Serdar Erener'in sahibi olduğu Alameti Farika reklam ajansının hazırladığını öne sürdü. 

Hoş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Reklam sektöründeki arkadaşlarla konuştum. Bu rezil reklamı onların iddiasına göre Alameti Farika ajansı çekmiş. Sahibi Serdar Erener. Yapımcı şirket de Yadafilm. Turizm Bakanlığı'nın birçok işini bunlar yapıyormuş.Bu rezalete de büyük bir meblağ ödenmiş..." ifadesini kullandı. 

Hoş'un paylaşımının ardından Serdar Erener Twitter Trens Topic listesine girdi. 

Ne olmuştu? 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan skandal bir video paylaşıldı. Videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi. Video sosyal medyada gelen tepkiler üzere, yayından kaldırıldı.
 

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Serdar Erener kimdir?

 1960 yılında İstanbul‘da dünyaya gelen Serdar Erener, reklamcıdır. Sertap Erener’in ağabeyi ve Nil Karaibrahimgil’in eşi olan Serdar Erener,  1995 yılından beri yönetmekte olduğu Y&R/Reklamevi’nden 31 Aralık 2003 tarihinde ayrıldı ve Alameti Farika isimli ajansın başına geçti. 5 Temmuz 2013’te HaberTürk gazetesine verdiği röportajda, “Gezi”nin değil ticaretin reklamcısıyım” demişti.

 

 

 

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