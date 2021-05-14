Kültür ve Turizm Banlığı'nın skandal videosunu Serdar Erener'in Alameti Farika ajansı mı çekti?

Gazeteci Mustafa Hoş, reklam sektöründe çalışan arkadaşlarıyla görüştüğünü belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın skandal videosunu Serdar Erener'in sahibi olduğu Alameti Farika reklam ajansının hazırladığını öne sürdü.
Hoş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Reklam sektöründeki arkadaşlarla konuştum. Bu rezil reklamı onların iddiasına göre Alameti Farika ajansı çekmiş. Sahibi Serdar Erener. Yapımcı şirket de Yadafilm. Turizm Bakanlığı'nın birçok işini bunlar yapıyormuş.Bu rezalete de büyük bir meblağ ödenmiş..." ifadesini kullandı.
Hoş'un paylaşımının ardından Serdar Erener Twitter Trens Topic listesine girdi.
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