Şehit polis Nefize Özsoy son yolculuğuna uğurlanıyor

Mardin Midyat'taki PKK saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Özsoy için Edirne'de tören düzenleniyor.

Öğretmen olarak atanamadıktan sonra polis olan ve 6 yıldır görevini yapan olan Nefize Özsoy' Selimiye Camii'nden uğurlanıyor.

Cenazeye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da ve Meral Akşener de katılıyor. Cenazeye katılan Meral Akşener şehit Özsoy'un babasıyla birlikte gözyaşı döktü.

Ne olmuştu?

Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne PKK tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Patlamanın güvenlik görevlilerinin Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışan bir araçtan şüphelenerek müdahale etmesinin ardından yaşandığı belirtilmiş, saldırıda 2’si kadın 3 polis memuru şehit olmuştu. Şehit olan polis memuru Nefize Özsoy'un yine polis memuru olan eşi de daha önceki bir saldırıda yaralanmış ve tayini Kırklareli'ne çıkmıştı.