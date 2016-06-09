Midyat’ta şehit olan Nefize Özsoy, öğretmen olarak atanamayınca polis olmuş!

Mardin Midyat'ta Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 32 yaşındaki bir kız annesi polis Nefize Özsoy'un, sınıf öğretmenliği mezunu olmasına rağmen, atanamayınca polis olduğu öğrenildi. Şehit polisin kızı Eylül Elif ise annesinin öldüğünü psikologlardan bugün öğrendi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, şehit polis memuru Nefize Özsoy ve Cumhur Özsoy’un 4 yaşındaki kızları Eylül Elif ise annesinin şehit olduğunu bugün eve gelen psikologlardan öğrendi.

Gözyaşlarına boğulan küçük kızı, görüşmeye giden polis memurlarıyla psikologlar sakinleştirdi. Küçük Elif, anne ve babasının Midyat’ta görev yapması nedeniyle Edirne’de kaldığı ve burada bakıldığı belirtildi.

Öğretmen olarak atanamadı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazanan Nefize Özsoy’un 2007 yılında mezun olduğu ve atanamadığı içinde polis olmaya karar verdiği öğrenildi. 6 yıllık polis memuru olan Nefize’nin ilk görev yeri olan İstanbul’da 3 yıl kaldıktan sonra şark görevi için Mardin’in Midyat İlçesi’ne tayin olduğu bildirildi.

Dün Mardin’deki terör saldırısında eşi Nefize Özsoy’un şehit olduğu haberini aldıktan sonra bayılan Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi’nde görevli polis memuru Cumhur Özsoy, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah Mardin’e gitti. Yaklaşık 6 ay önceki bir terör saldırısında ağır yaralanarak Kırklareli’ne atanan Cumhur Özsoy’un eşinin cenazesiyle birlikte Edirne’ye geleceği kaydedildi.



Kılıçdaroğlu da katılacak



Yarın öğlen saatinde Selimiye Camii’nde düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından şehit polis memuru Nefize Özsoy, yeni şehir mezarlığında toprağa verilecek. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Edirne’ye gelerek şehit polis memurunun cenazesine katılacağı açıklandı.