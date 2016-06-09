Kılıçdaroğlu Midyat’ta şehit düşen polisin cenazesine gidiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Midyat'ta şehit düşen kadın polisin cenazesine kadın milletvekilleriyle katılacak.

Kılıçdaroğlu, Mardin Midyat'taki patlamada şehit olan kadın polis memuru Nefize Özsoy'un cenazesine katılma kararı aldı. Kılıçdaroğlu, yarın öğleyin Edirne'de cuma namazı sonrasında yapılacak cenaze törenine CHP'li kadın milletvekilleri ile katılacak.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün, İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan polisler Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Cenaze öncesi ve sonrası gergin anlar yaşanmıştı. Cenaze çıkışı Kılıçdaroğlu'na mermi atılmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.