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Şehit eşi: Neyi kazandık şimdi, nereyi? Başbakanım gel bana da ceza ver!

Iğdır'da hayatını kaybeden Mehmet Parlak'ın eşi, 'Nereyi kurtardık şimdi? Iğdır başlarına göçsün onların' dedi

09 Eylül 2015 20:30

Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırıda şehit olan 32 yaşındaki Başkomiser Mehmet Parlak, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde defnedildi. Parlak'ın cenazesinde konuşan eşi Emel Yayla Parlak, "Nereyi kazandık şimdi? Nereyi? başbakanım gel bana da ceza ver, şehit eşiyim. Gel bana da ceza ver şimdi, gel beni de al, benim canım yandı, bana da versinler ceza, şehit ailelerine ceza veriyorlarmış, bana da versinler, kim sorumluysa hepsinin ciğeri yansın, benim kocam savaşta ölmedi, cinayet işlediler, bomba döşediler" dedi.

Başkomiser Mehmet Şehit Parlak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Göksun Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra konvoy eşliğinde babaevinin bulunduğu Harbiye Mahallesi'ne getirildi. Baba Ömer, anne Hatice ve eşi Emel Yayla Parlak tabutun başında gözyaşı döktü. Daha sonra Göksun Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi törenin ardından polislerin omuzunda Ulu Camisi'ne getirildi.

 

'Neyi kazandık şimdi, nereyi; başbakanım gel bana da ceza ver, şehit eşiyim'

 

Cenaze namazı öncesi tören alanına gelen şehit Mehmet Parlak’ın eşi Emel ile annesi Parlak oğlunun Ay Yıldızlı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Mehmet Parlak'ın eşi Emel Parlak, “Nereyi kurtardık şimdi? Iğdır başlarına göçsün onların, helal etmiyorum kocamın kanını, helal etmiyorum bu toprağa, etmiyorum hiç uğruna gitti hepsi, nereyi kazandık şimdi? Nereyi? Başbakanım gel bana da ceza ver, şehit eşiyim. Gel bana da ceza ver şimdi, gel beni de al, benim canım yandı, bana da versinler ceza, şehit ailelerine ceza veriyorlarmış, bana da versinler, kim sorumluysa hepsinin ciğeri yansın, benim kocam savaşta ölmedi, cinayet işlediler, bomba döşediler, ne yaptınız Allah'ın belaları, niye yaptınız? Nereyi kazandık? Iğdır’ı mı kazandık? Hepsi onların olsun, başlarına göçsün” dedi.

 

 

 

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