Iğdır'da şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu

Iğdır'da polis aracının geçişi sırasında yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden polislerin kimlikleri belli oldu.
Iğdır'da şu ana kadar 13 polisin hayatını kaybettiği saldırı sonrası kimlikler belli olmaya başladı.
Hayatını kaybeden polisler:
Bşk. Mehmet PARLAK
P.M.Yusuf YELKENCİ
P.M. Fehmi ŞAHİN
P.M. Ali KOÇ
P.M. Haluk VARLI
P.M Burak ZOR
P.M. Yalçın TALIK
P.M Yaşar DOĞANCAY
P.M Hasan ESERLERİ
P.M İbrahim DERİNDERE
P.M Adem CANKURTARAN
P.M Bekir Serhat KAYA
Yaralılar:
Mehmet ANCIN
İdris ŞAHİN
Müslüm DİKME
İsmail ORDU