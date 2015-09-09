Türkiye, Iğdır'da şehit olan polisleri uğurladı

Türkiye bugün Iğdır'daki PKK saldırısında şehit olan 14 polisten 12'si son yolcuğunu uğurlandı. Şehit başkomiser Mehmet Parlak'ın annesi "Anaların gözyaşı o hainleri yerle yeksan edecek" dedi.

Ankaralı şehit polis Ali Koç'un babası 'Ocağımızı yaktılar' dedi. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de korumalığını yapan şehit polis Fehmi Şahin'in cenazesini birlikte görev yaptığı arkadaşları karşıladı. Ankara'daki törene katılan polis memurları silah arkadaşlarının tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Samsunlu şehit Burak Zor'un eşi ve minik oğlunun fotoğrafı ise yürekleri dağladı.

Abdullah Gül’ün korumaları karşıladı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Iğdır'dan Delicu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis minibüsüne PKK'lılar tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Fehmi Şahin'in naaşı, cenaze aracıyla Mamak ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'ndeki evine son kez getirildi. Şehidin evi bayraklarla donatıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Şehidin ailesi ve yakınları, tekbirler eşliğinde tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Bir dönem 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın korumalığını yapan Şahin'in naaşını eski Cumhurbaşkanlığı korumaları ve meslektaşları karşıladı. Şahin'in cenazesi öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Hac’dan dönen baba: Ocağımızı yaktılar

Şehit polis memurlarından Ali Koç’un anne ve babası hacdan döndü. Acılı baba taziyeleri hac kıyafetleriyle kabul etti. Mahallede kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul eden baba Mithat Koç, gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun şehit olduğu haberini televizyondan öğrendiğini belirten baba Koç, "Hacdan bu sabah döndüm. Haberlerden öğrendim. Servis aracı deyince direk oğlum aklıma geldi. Ocağımızı yaktılar" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, komşusunun akrabası olan şehit polis memuru Koç’un acılı ailesinin Ankara’ya getirilmesi için devreye girmişti. Bakan Alaboyun, acılı aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Şehit polis memuru Ali Koç, Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin amcası siyasilere seslendi

Iğdır’da PKK’lıların bombalı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Burak Zor, memleketi Samsun’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Burak Zor’un naaşı İlkadım ilçesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından Büyük Camii de kılınan öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığındaki Polis Şehitliğine defnedildi.

Şehidin cenazesinde şehidin yakınları ayakta durmakta zorlanırken, kılınan cenaze namazının ardından şehidin eşi Cansu Zor, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Şehidin omuzlara alınması esnasında şehidin amcası Ahmet Zor, “Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hayır öyle değil. Ateş bana da geldi. Siyasilere sesleniyorum, kendinize gelin, kilitli kalplerinizi açın. Yeter artık, birlik ve beraberlik günüdür” dedi. Daha sonra şehit Burak Zor’un naaşı polislerin omzunda cenaze aracına taşınarak Kıranköy Mezarlığındaki Polis Şehitliği’ne götürüldü.

Iğdır'da şehit olan polis memurları İbrahim Derindere ve Yalçın Palıt ile Tunceli’de emeklilik dilekçesini verip, Adana’ya dönmek üzere çıktığı yolda PKK’lılar tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Kadri Özkara, düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit İbrahim Derindere ile Yalçın Palıt’ın Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeleri Adana Valiliği bahçesinde getirildi. Hastaneden cenazelerin alınması sırasında İbrahim Derindere’nin eşi Şeyma, kucağındaki kızı 2 yaşındaki Hafsa ile gözyaşı döktü. Törene katılan vatandaşlar ise sık sık ’Kahrolsun PKK’ sloganları attı.

Törenin ardından İbrahim Derindere’nin eşi Şeyma kucağındaki kızı Hafsa ile yerinden kalkıp, eşinin naaşının yanına gitti. Eğilip tabutu öpen genç kadın, ardından eliyle sevip, kenara çekildi. Yalçın Palıt’ın kız kardeşi Elif de "Ağabey" diye arkasından koştuğu tabuta sarılıp ağladı. Ardından şehit cenazeleri, son kez baba evine götürülüp helallik alındıktan sonra Buruk Mezarlığı’na götürüldü.

Astsubay oğlu üniformayla katıldı

Emekli dilekçesini verdikten sonra Adana’ya gitmek üzere kızı ile yola çıkan ve PKK’lıların açtığı ateş sonucu şehit düşen özel hareket polisi Kadri Özkara’nın cenazesini, Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morgundan resmi elbiseli oğlu Hava Astsubay Üstçavuş Emre Özkara aldı. Elazığ’da resmi tören yapıldığı için Ağrı Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Özkara’nın naaşı emekliliğini geçirmek için Sarıçam ilçesinde yaptırdığı 3 katlı evine getirildi. Eşi Canan Özkara, astsubay oğlu, saldırıdan hafif yaralı kurtulan kızı, babalarına selam durdu. Ailesi ve yakınları Türk Bayrağına sarılı şehit naaşını görünce sinir krizi geçirdi. Burada bir süre bekletilen Özkara’nın cenazesi daha sonra Buruk Mezarlığı’na götürüldü.

Şehit başkomiser toprağa verildi

Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırıda şehit olan Başkomiser Mehmet Parlak, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde defnedildi.

Şehit Parlak'ın (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, Göksun Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra konvoy eşliğinde babaevinin bulunduğu Harbiye Mahallesi'ne getirildi. Baba Ömer, anne Hatice ve şehidin eşi Emel Yayla Parlak tabutun başında gözyaşı döktü. Daha sonra Göksun Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi törenin ardından polislerin omuzunda Ulu Camisi'ne getirildi.

‘Hiç uğruna eşimi aldılar’

Anne Parlak, "Anaların gözyaşı o hainleri yerle yeksan edecek" dedi. Öğretmen olan Emel Yayla Parlak ise "Iğdır başlarına göçsün onların, helal etmiyorum kocamın kanını, helal etmiyorum bu toprağa, Başbakanım gel bana da ceza ver, şehit eşiyim. Şehit ailelerine ceza veriyorlarmış, gel bana da ceza ver şimdi, gel beni de al, benim canım yandı, bana da versinler ceza, nereyi kazandık, Iğdır’ı mı kazandık, hepsi onların olsun, başlarına göçsün. Kalleşlerin eşimi benden böyle almalarını tahammül edemiyorum. Orada 1 ton bombayla cinayet işlendi" diye konuştu.

Törene katılan protokol üyeleri, metanetini koruyan ve çocuklarını teskin eden şehidin babası Ömer Parlak'a taziye dileklerini iletti. Şehit Parlak, Ulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit babası: Ağlamayın

Iğdır'daki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Haluk Varlı, Van'ın Gürpınar ilçesinde toprağa verildi.

Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Varlı'nın cenazesi Van'dan konvoy eşliğinde babaevinin bulunduğu Yukarı Kaymaz Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle meydanındaki cenaze töreninin ardından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tekbirler eşliğinde mezarlığa taşındı. Burada kılınan cenaze namazı sonrası eşinin tabutuna sarılan Gül Varlı, "Gitme, beni bırakma" diyerek gözyaşı döktü.

Törene katılan şehidin meslektaşları ve yakınları da duygulu anlar yaşadı. Kürtçe ağıtların yakıldığı törende baba Yusuf Varlı da "Ağlamayın, benim oğlum şehittir" dedi. Varlı'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yakınları fenalık geçirdi

Şehit edilen polis memurlarından Yusuf Yelkenci’nin cenazesi, evinin önüne getirildi. Yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Iğdır’da PKK’nın saldırısı neticesi şehit olan polis memurlarından Yusuf Yelkenci’nin cenazesi son kez baba ocağına getirildi. Kozlu’da bulunan evinin önünde yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Yusuf Yelkenci’nin annesi, dedesi, kız kardeşi ve babası taziyeleri kabul etti. Evin önünde cenazeyi yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Bu sırada şehidin ailesi baygınlık geçirdi. Aileye olay yerinde bulunan 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Evin önünde okunan duaların ardından cenaze, Kozlu Aziziye Camii'ne getirildi. Yelkenci’nin cenazesi cenaze namazının ardından toprağa verildi.