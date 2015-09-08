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Iğdır'da polise bombalı tuzak; 13 polis şehit oldu!

Iğdır'da polis memurlarını götürmekte olan servis minibüsüne bombalı tuzak kuruldu

Görsel: Hürriyet

08 Eylül 2015 13:00

Iğdır’dan Dilucu sınır kapısına görevli polis memurlarını götürmekte olan servis minibüsüne bombalı tuzak kuruldu. Saldırıda 13 polis şehit oldu, yaralananların da olduğu bildirildi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Bölgesi arasındaki Dilucu Sınır Kapısı'nda görev yapan gümrük memurlarının işe gidişlerinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerine yönelik saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 12 polisin şehit olduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan polislerden biri daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit sayısı 13'e yükseldi.
      
Saldırının, polis ekibinin Hasanhan köyü mevkisinden geçişi sırasında daha önceden yola yerleştirilmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Bu arada, Iğdır'daki izinli sağlık personeli, yaralılara müdahale için göreve çağrıldı. Çok sayıda vatandaş da kan ihtiyacı için Iğdır Devlet Hastanesi'ne geldi.

Görsel: HürriyetBölgede saldırı sonrası başlatılan operasyon ve şehitler ile yaralıların tahliye edilmesi çalışmalarına devam ediliyor.

 

İçişleri Bakanı Altınok Iğdır'a gidiyor

 

İçişleri Bakanı Selami Altınok'un, incelemelerde bulunmak üzere terör saldırısının yaşandığı Iğdır'a gideceği bildirildi.      


   

Saldırıda hayatını kaybeden polislerin isimleri belli oldu

 

Hayatını kaybeden polisler:


Bşk. Mehmet PARLAK
P.M.Yusuf YELKENCİ
P.M. Fehmi ŞAHİN
P.M. Ali KOÇ
P.M. Haluk VARLI
P.M Burak ZOR
P.M. Yalçın TALIK
P.M Yaşar DOĞANCAY
P.M Hasan ESERLERİ
P.M İbrahim DERİNDERE
P.M Adem CANKURTARAN
P.M Bekir Serhat KAYA
 
Yaralılar:


Mehmet ANCIN
İdris ŞAHİN
Müslüm DİKME
İsmail ORDU

 

13 gün önce de saldırı olmuştu

 

27 Ağustos Perşembe günü de Iğdır'dan Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polisleri taşıyan minibüse, PKK'lılar tarafından çapraz ateş açılmış ve bir polis yaralanmıştı. Minibüse eşlik eden Özel Harekat polisleri, teröristlere karşılık verince çatışma çıkmıştı.

 

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