Iğdır'da şehit olan polisler için cenaze töreni

Türkiye bugün Iğdır'daki PKK saldırısında şehit olan kahraman polislerini uğurluyor. Ankaralı şehit polis Ali Koç'un babası 'Ocağımızı yaktılar' dedi. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de korumalığını yapan şehit polis Fehmi Şahin'in cenazesini birlikte görev yaptığı arkadaşları karşıladı. Ankara'daki törene katılan polis memurları silah arkadaşlarının tabutu başında gözyaşlarını tutamadı.

Abdullah Gül'ün korumaları ve meslektaşları karşıladı

Iğdır'dan Delicu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis minibüsüne PKK'lılar tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Fehmi Şahin'in naaşı, cenaze aracıyla Mamak ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'ndeki evine son kez getirildi. Şehidin evi bayraklarla donatıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Şehidin ailesi ve yakınları, tekbirler eşliğinde tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Bir dönem 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın korumalığını yapan Şahin'in naaşını eski Cumhurbaşkanlığı korumaları ve meslektaşları karşıladı.

Kalabalık grup daha sonra gözyaşları içinde şehidini son yolculuğuna uğurladı. Şahin'in cenazesi öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Hac’dan dönen baba: Ocağımızı yaktılar

Iğdır’dan görevli polis memurlarını Dilucu Sınır Kapısı'na götüren servis aracına yapılan saldırıda şehit olan polis memurlarından Ali Koç’un anne ve babası hacdan döndü. Acılı baba taziyeleri hac kıyafetleriyle kabul etti.

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Çamurlu köyü yakınlarında yola yerleştirilen bombanın, polis minibüsünün korumalığını yapan zırhlı araçların geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan Ali Koç'un cenazesi Ankara'ya getirildi.

Acı haberi hac görevini yerine getirirken alan anne Emine ve baba Mithat Koç hacdan bu sabah döndü. Mahallede kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul eden baba Mithat Koç, gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun şehit olduğu haberini televizyondan öğrendiğini belirten baba Koç, "Hacdan bu sabah döndüm. Haberlerden öğrendim. Servis aracı deyince direk oğlum aklıma geldi. Ocağımızı yaktılar" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, komşusunun akrabası olan şehit polis memuru Koç’un acılı ailesinin Ankara’ya getirilmesi için devreye girmişti. Bakan Alaboyun, acılı aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Şehit polis memuru Ali Koç, Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Oğluna sarılıp gözyaşı döktü

Iğdır’da şehit düşen polis memuru Burak Zor’un Türk bayrağına sarılı cenazesi, saat 10.45’te cenaze aracıyla Samsun’un merkez İlkadım İlçesi Baruthane Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Cenaze aracından indirilmeyen şehit için, baba evinin önünde toplanan binlerce kişi önünde helallik alındı. Baba ocağı ve mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. Eşi Cansu, kucağına aldığı 1.5 yaşındaki oğlu Eymen ile birlikte tabunun yanına geldi. Türk bayrağına sarılı eşinin tabutu okşayan Genç kadın, oğluna sarılıp gözyaşı döktü. Minik Eymen de annesinin kucağında babasının tabutuna dokundu.

Şehit polis Burak Zor’un annesi Arzu ve babası Zikri Zor da güçlükle ayakta durabildi. Tabutun başında gözyaşlarına boğulan aileye polisler yardımcı olmaya çalıştı. Okunan duaların, alınan helalliğin ardından Burak Zor’un Türk bayrağına sarılı tabutu, Yunus polislerinin eskortluğunda cenaze aracıyla törenin yapılacağı Büyük Cami’ye götürüldü.

Şehidin yakınları baygınlık geçirdi

Iğdır’da şehit edilen polis memurlarından Yusuf Yelkenci’nin cenazesi, evinin önüne getirildi. Yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Iğdır’da PKK’nın saldırısı neticesi şehit düşen polis memurlarından Yusuf Yelkenci’nin cenazesi son kez baba ocağına getirildi. Kozlu’da bulunan evinin önünde yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Yusuf Yelkenci’nin annesi, dedesi, kız kardeşi ve babası taziyeleri kabul etti. Evin önünde cenazeyi yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Bu sırada şehidin ailesi baygınlık geçirdi. Aileye olay yerinde bulunan 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Evin önünde okunan duaların ardından cenaze, Kozlu Aziziye Camii'ne getirildi.