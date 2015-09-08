Şehit ailesi balkonda, Dağlıca'dan kara haber göründü...

PKK'nın Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde yola döşediği mayınları, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın (TTZA) geçişi sırasında patlatması sonucunda hayatını kaybeden 16 askerin ailelerine acı haber verilmeye başlandı. Astsubay Çavuş Cemre Salih Gözen'in ailesi, acı haberi sokağın başında gördüğü ambulanstan aldı...

Genelkurmay Başkanlığı’nın şehit sayısının açıklamasının ardından Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca, Garnizon Komutanı Binbaşı Yavuz Bulut, Belediye Başkanı MHP’li Şevket Can, Emniyet Müdürü Salim Çakan, Müftü vekili Ahmet Korkmaz, Yeşilyurt Mahallesi’nde oturan 25 yaşındaki Astsubay Çavuş Cemre Salih Gözen’in aileye acı haberi vermeye gitti.

Sağlık görevlilerinin eşlik ettiği heyeti sokağın başında gören aile, çocukları Astsubay Çavuş Cemre Salih Gözen’in şehit olduğunu anlayarak ağıtlar yakmaya başladı. Basın mensupları evin içine alınmazken, acı haberi duyan yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Acı haberi alan baba Hayri ile anne Fatma Gözen gözyaşlarına boğuldu.

Sinir krizi geçiren şehidin yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Çevredekiler teröre lanet yağdırırken, Tarsus Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, şehidin oturduğu sokağa ve evinin balkonuna dev Türk Bayrağı astı. 3 çocuklu ailenin tek oğlu olan şehidin ablası Doğa’nın da polis memuru olduğu belirtildi.

Eskişehir'de de gözyaşı

Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki saldırı sonucu şehit olan askerler arasında bulunan 25 yaşındaki Astsubay Çavuş Mustafa Özdemir’in şehit olduğu haberi, askeri erkan tarafından Orhangazi Mahallesi Yavuzalp Sokak’ta yaşayan babası Metin Özdemir ve annesi Fatma Özdemir’e verildi. Acı haberi alır almaz gözyaşlarına boğulan acılı aileyi askeri erkan ve sağlık personelleri telkin etti. Haberi alan şehidin yakınları ve sevenleri de baba ocağına taziye dileklerini iletmek için akın etti. Şehit Astsubay Çavuş Mustafa Özdemir’in bekar ve 3 yıllık astsubay olduğu öğrenildi.

İki günlük umut tükendi

Yüksekova'daki saldırının ateş düşürdüğü evlerden biri de Bakım Astsubay Çavuş Deniz Gökçün'ün Balıkesir’deki baba ocağı oldu. Dağlıca Tabur Komutanlığı’ndan operasyona gitmek üzere ayrılan askeri zırhlı araçlardan birinin içinde olduğu bildirilen şehit Astsubay Çavuş 22 yaşındaki Deniz Göçkün’ün şehit düştüğü ailesine açıklandı. Balıkesir Garnizon Komutanlığı yetkilileri, akşam şehidin Adnan Menderes Mahallesi’ndeki evine giderek annesi Ayfer Gökçün ile babası Serhat Gökçün’e acı haberi verdi. Oğullarından iki gündür haber alamayan buna rağmen umutla iyi haberi bekleyen ailesi, acı haberi öğrenince yıkıldı. Şehit astsubayın Ulaş adında bir de kardeşi olduğu öğrenildi.

Manisa'dan 2 şehit

Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki terör saldırısında şehit düşen 16 askerden 2'sinin Manisalı olduğu öğrenildi. Şehitlerden birinin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden Uzman Çavuş Tolga Artuğ, diğerinin ise Salihli ilçesinden Uzman Onbaşı Özgür Yatakdere olduğu öğrenilirken, baba ocağına acı haber verildi.