Şehit Yarbay Çelikcan'ın babaannesi yasta

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca Bölgesi'nde düzenlenen PKK saldırısında şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan'ın yengesi Neriman Çelikcan, "Olan ana kuzularına oluyor" dedi. Çelikcan'ın hayatını kaybettiği haberi doğduğu köyde yaşayanları büyük hüzne boğarken, 95 yaşındaki babaanne Dilber Çelikcan gözyaşlarına boğuldu.

PKK, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde yola döşediği mayınları, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın (TTZA) geçişi sırasında patlattı. Saldırıyla ilgili Başbakanlık'ta düzenlenen güvenlik toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndan gece 02.20'de yapılan ilk açıklamada, şehit ve yaralı asker sayısına yer verilmezken, bugün yapılan açıklamada 16 askerin şehit olduğu 6 askerin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden 16 askerden biri olduğu öğrenilen Yarbay İlker Çelikcan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi. Çelikcan'ın eşinin doktor olduğu öğrenildi. Çelikcan'ın hayatını kaybetmesi, Erzurum’un Olur ilçesindeki Köprübaşı Köyü'nde büyük bir üzüntüye neden oldu. Yarbay İlker Çelikcan'ın şehit düştüğü haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Yarbay Çelikcan, geçen yıl Hakkari'ye atanmış

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Olur ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Köprübaşı Mahallesi’nde oturan şehit Yarbayın yakınları haberi alır almaz ailenin yaşadığı Bursa’ya hareket etti. Mahalle Muhtarı Yener Çelikcan, şehit Yarbay İlker Çelikcan’ın amacısının oğlu olduğunu ve 1983 yılında Kara Harp Okulu'nu kazanarak Ankara’ya gittiğini ve o tarihten bugüne kadar yurdun birçok bölgesinde görev yaptığını, son görev yeri olarak geçen yıl Malatya’dan Hakkari’ye atandığını söyledi.

Muhtar Çelikcan, "Köyden birçok kişi Bursa'ya gitti. Ben de, yengesi Neriman ve halasının oğlu Cengiz Yıldırım ile birlikte gidiyorum. Acımız çok büyük. Allah sabır versin" diye konuştu.

'Olan ana kuzularına oluyor'

Şehit yarbayın babaannesi 95 yaşındaki Dilber Çelikcan torunun şehit olduğu haberinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Konuşmakta güçlük çeken yaşlı kadın Çelikcan, gözyaşlarına boğuldu.

Yarbayın yengesi Pero Çelikcan ise, Yarbay Çelikcan’ın geçtiğimiz yıl ailesiyle birlikte köyüne geldiğini belirterek,"Hiç kimseyi incitmezdi, duygusal birisiydi" diyerek hıçkırıklara boğuldu. Çelikcan'ın diğer yengesi Neriman Çelikcan ise, "Olan ana kuzularına oluyor" dedi.