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Dağlıca saldırısında şehit olan askerlerden biri Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan

Genelkurmay Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğunu 6 askerinde yaralandığını kaydetti

07 Eylül 2015 14:35

Hakkari Dağlıca’daki PKK saldırısında şehit olan 16 askerden birinin Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan olduğu öğrenildi. 

Dün akşamki saldırıda şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan’ın Erzurum’un Olur İlçesi’ne bağlı Köprübaşı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ailesinin ise Bursa’da oturduğu öğrenildi. Çelikcan’ın ailesinin merkez Nilüfer ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Mahalle ise bayraklarla süslendi.

 

Genelkurmay Başkanlığı: 16 asker şehit oldu

 

Genelkurmay Başkanlığı saldırıda 16 askerin şehit olduğunu 6 askerin ise yaralandığını kaydetti.

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