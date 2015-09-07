Dağlıca'daki PKK saldırısında 16 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

PKK, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde yola döşediği mayınları, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın (TTZA) geçişi sırasında patlattı. Saldırıyla ilgili Başbakanlık'ta düzenlenen güvenlik toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndan gece 02.20'de yapılan ilk açıklamada, şehit ve yaralı asker sayısına yer verilmezken, bugün yapılan açıklamada 16 askerin şehit olduğu 6 askerin de yaralandığı bildirildi.

Dağlıca saldırısıyla ilgili Türkiye'nin beklediği açıklama 02:20'de yapıldı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dün saat 15.00 sıralarında Dağlıca Tabur Komutanlığı'dan operasyona gitmek üzere ayrılan askerlerin bulunduğu iki zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen mayın, Yeşiltaş Köyü yakınlarında PKK'lılar tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı.

Meydana gelen patlamada ve ardından bölgede hava destekli başlatılan operasyon sırasında çıkan çatışma nedeniyle şehit ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Operasyona özel birliklerin de katıldığı kaydedildi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Türkiye ile Hollanda arasında Konya'da yapılan maçı izleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, stattan erken ayrıldı.

Karşılaşma sona ermeden stadı terkeden Davutoğlu, Hakkari Dağlıca'daki saldırısı nedeniyle, Konya'daki programlarını iptal ederek, Ankara'ya döndü. Başbakan Davutoğlu, Ankara'da resmi konutta özel güvenlik zirvesini topladı.

İhlas Haber Ajansı'nın telefonla ulaştığı Hakkari Valisi Yakup Canbolat şehit ve yaralıların olduğunu söyledi.

'19 asker şehit' iddiası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Yeşiltaş mevkisinde PKK'lılar ile asker arasında sıcak temas oluştu. Çatışmanın şiddetlenmesi üzerine bölgeye destek birlikler sevk edildi. Dağlıca Tabur Komutanlığı'dan operasyona gitmek üzere ayrılan askerlerin bulunduğu iki zırhlı araç, Yeşiltaş Köyü yakınlarında PKK'lıların bombalı saldırısına uğradı. PKK'lılar daha önce yola aralıklarla döşedikleri patlayıcıları askeri araçların geçişi sırasında uzaktan kumanda ile peşpeşe patlattı.

Habertürk yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırıda 19 askerin şehit olduğunu, 10'dan fazla askerin de yaralandığını öne sürdü. Habertürk, daha sonra bu haberi güncelleyerek 15'ten fazla askerin şehit olduğunu iddia etti. PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı, örgütün silahlı kanadı HPG'nin saldırıyı üstlendiğini duyururken haberde, "15 askerin hayatını kaybettiği" iddia edildi.

Saldırıdan sonra bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Özel birliklerin de katıldığı operasyonda sıcak temas kurulduğu ve çatışmaların uzun süre devam ettiği belirtildi.

Saldırının ardından havalanan F-16 ve F-14 uçakları ile PKK'ya yönelik ilk etapta hedeflenen 10 nokta bombalandı. Çatışmalar sırasında PKK mensuplarından da ölenlerin olduğu öne sürüldü. Bölgede operasyonlar sürerken, Yüksekova ve Hakkari'de hastanelerde hareketlilik yaşandığı görüldü.

Genelkurmay: Şehit ve yaralılar var

Saldırıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

24 Temmuz 2015 tarihinde başlatılan yoğun hava harekâtı ile yurtdışındaki Bölücü Terör Örgütüne ait hedeflerin ateş altına alınması neticesinde ağır hasar ve zayiat verdirilmesini müteakip yurtiçindeki Bölücü Terör Örgütüne ait hedeflerin imhası maksadıyla operasyonlara hız verilmiştir.

Özellikle Hakkâri bölgesinde Bölücü Terör Örgütü tarafından menfez ve köprülerin tahribi ve yollara El Yapımı Patlayıcıların döşenmesi nedeniyle halkımızın ulaşım imkanları kısıtlanmıştır. Bölge halkımızın güven ve huzur içinde ulaşımına imkan vermek maksadıyla 04 Eylül 2015 tarihinden itibaren başlatılan operasyonlar dağlık alanda ve yollarda aralıksız devam etmektedir.

06 Eylül 2015 günü Dağlıca-Yüksekova yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda üç adet El Yapımı Patlayıcı bulunarak imha edilmiştir. Operasyonun devamında yola döşenen diğer El Yapımı Patlayıcıların patlatılması ile iki zırhlı aracımız ağır hasar görmüştür. Patlama neticesinde Kahraman silah arkadaşlarımızdan şehit ve yaralananlar olmuştur.

Bölgeye icra edilen yoğun hava harekâtı kapsamında iki adet F-16 ve iki adet F-4 ile Bölücü Terör Örgütüne ait toplam 13 hedef vurulmuştur. Yaşanan çok olumsuz hava koşullarına rağmen operasyona kararlılıkla devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Bölgede operasyon devam etmekte olup müteakip gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

2007'de 13 asker hayatını kaybetmişti

PKK'nın Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Köyü'nde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri Komando Taburu'na karşı 21 Ekim 2007 tarihinde saat 00.20'de ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda 13 asker hayatını kaybetmişti.