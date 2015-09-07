Genelkurmay ve Cumhurbaşkanlığı ilk açıklamasında Dağlıca'daki şehit sayısını vermedi, gazetelerde bugün 19'a varan iddialarla çıktı

Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK’nın yola döşediği mayınları Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın (TTZA) geçişi sırasında patlatması ve ardından çıkan çatışmayla ilgili yapılan açıklamalarda, şehit ve yaralı sayısına yer verilmedi. Ancak gazetelerin bugünkü birinci sayfalarında çıkan haberlerde 19'a çıkan şehit sayısı iddiaları var. Genelkurmay'da bugün saat 17.07'de yapılan açıklamada Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu 6 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı, örgütün silahlı kanadı HPG'nin saldırıyı üstlendiğini duyururken haberde, "15 askerin hayatını kaybettiği" iddia edildi. Hürriyet gazetesi, Dağlıca'daki saldırıda 10'un üzerinde askerin şehit olduğu bilgisini geçerken, Sabah, Zaman, Bugün ve Sözcü gazeteleri hayatını kaybeden asker sayısının 15 olduğunu yazdı. Posta ve Vahdet gazetesinde yer alan habere göre şehit sayısının 17 olduğu öne sürüldü. Yeni Şafak ise bu rakamın 16 olduğunu yazdı.

Saldırıya ilişkin hayatını kaybeden asker sayısı ile ilgili en dikkat çeken rakamlar Milliyet ve Aydınlık gazetesinden geldi. Milliyet 1'i yarbay 17 ya da 19 askerin şehit olduğunu yazarken, Aydınlık 19 askerin şehit olduğunu iddia etti.

Genelkurmay Başkanlığı bugün saat 17.07'de yaptığı açıklamada 16 askerin şehit olduğu 6 askerin yaralandığını kaydetti.

Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:

06 Eylül 2015 tarihinde Dağlıca-Yüksekova yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda, daha önceden Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından yol kenarına yerleştirilen El Yapımı Patlayıcıların patlatılması ile iki zırhlı aracımız ağır hasar görmüş, araçlarda bulunan Kahraman 16 silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kahraman altı silah arkadaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralıların tedavilerine hâlihazırda devam edilmektedir.

Saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlar karadan ve havadan kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda; bölgede tespit edilen terörist hedeflerinin imhası ve harekâta emniyetle devam edilmesi maksadıyla; Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı belirlenen 23 hedef (altı mağara, iki depo, üç barınma alanı ve 12 Doçka mevzii) 7 Eylül 2015 saat 09.00'dan itibaren üç adet F-4 ve dört adet F-16 savaş uçağı ile ateş altına alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Gazetelerin bugünkü birinci sayfaları için tıklayın