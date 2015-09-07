Genelkurmay, PKK'nın Dağlıca saldırısında şehit olan askerler için ilk açıklamada sayı vermedi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK’nın yola döşediği mayınları Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın (TTZA) geçişi sırasında patlatması ve ardından çıkan çatışmayla ilgili yapılan ilk açıklamada, şehit ve yaralı sayısına yer verilmedi. Açıklamada, “Patlama neticesinde kahraman silah arkadaşlarımızdan şehit ve yaralananlar olmuştur” denildi. Bugün saat 17.07'de gelen açıklamada ise 16 askerin şehit olduğu 6 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Dağlıca saldırısıyla ilgili Türkiye'nin beklediği ilk açıklama 02:20'de yapıldı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

PKK, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde yola döşediği mayınları, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın (TTZA) geçişi sırasında patlattı. PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı, örgütün silahlı kanadı HPG'nin saldırıyı üstlendiğini duyururken haberde, "15 askerin hayatını kaybettiği" iddia edildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dağlıca’dan gelen saldırı haberinin ardından Konya'daki ziyaretini keserek Ankara'ya döndü. Davutoğlu, Başbakanlık’ta güvenlik birimlerinin yetkilileriyle bir araya geldi. Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleşen toplantı 23.25'te başladı.

Başbakan Davutoğlu başkanlığında yaklaşık 2 saat süren toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Cevdet Yılmaz, İçişleri BakanıSelami Altınok, Adalet Bakanı Kenan İpek, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Başbakanlık Müseteşarı Kemal Madenoğlu, Emniyet Genel Müdürü Celallettin Lekesiz ve AKP İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya katıldı.

Genelkurmay: Şehit ve yaralılar var

"Çok sayıda askerin şehit olduğu saldırının ardından Hakkâri bölgesi ve Kandil'de 13 noktaya hava operasyonu düzenlenirken, Genelkurmay'ın saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:

24 Temmuz 2015 tarihinde başlatılan yoğun hava harekâtı ile yurtdışındaki Bölücü Terör Örgütüne ait hedeflerin ateş altına alınması neticesinde ağır hasar ve zayiat verdirilmesini müteakip yurtiçindeki Bölücü Terör Örgütüne ait hedeflerin imhası maksadıyla operasyonlara hız verilmiştir.

Özellikle Hakkâri bölgesinde Bölücü Terör Örgütü tarafından menfez ve köprülerin tahribi ve yollara El Yapımı Patlayıcıların döşenmesi nedeniyle halkımızın ulaşım imkanları kısıtlanmıştır. Bölge halkımızın güven ve huzur içinde ulaşımına imkan vermek maksadıyla 04 Eylül 2015 tarihinden itibaren başlatılan operasyonlar dağlık alanda ve yollarda aralıksız devam etmektedir.

06 Eylül 2015 günü Dağlıca-Yüksekova yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda üç adet El Yapımı Patlayıcı bulunarak imha edilmiştir. Operasyonun devamında yola döşenen diğer El Yapımı Patlayıcıların patlatılması ile iki zırhlı aracımız ağır hasar görmüştür. Patlama neticesinde Kahraman silah arkadaşlarımızdan şehit ve yaralananlar olmuştur.

Bölgeye icra edilen yoğun hava harekâtı kapsamında iki adet F-16 ve iki adet F-4 ile Bölücü Terör Örgütüne ait toplam 13 hedef vurulmuştur. Yaşanan çok olumsuz hava koşullarına rağmen operasyona kararlılıkla devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Bölgede operasyon devam etmekte olup müteakip gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Genelkurmay Başkanlığı'ndna yapılan ikinci açıklamada şöyle denildi:

06 Eylül 2015 tarihinde Dağlıca-Yüksekova yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda, daha önceden Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından yol kenarına yerleştirilen El Yapımı Patlayıcıların patlatılması ile iki zırhlı aracımız ağır hasar görmüş, araçlarda bulunan Kahraman 16 silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kahraman altı silah arkadaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralıların tedavilerine hâlihazırda devam edilmektedir.

Saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlar karadan ve havadan kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda; bölgede tespit edilen terörist hedeflerinin imhası ve harekâta emniyetle devam edilmesi maksadıyla; Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı belirlenen 23 hedef (altı mağara, iki depo, üç barınma alanı ve 12 Doçka mevzii) 7 Eylül 2015 saat 09.00'dan itibaren üç adet F-4 ve dört adet F-16 savaş uçağı ile ateş altına alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.