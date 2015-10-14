Sedat Peker'le aynı masada görüntülenen MHP'li Yeniçeri: Adam geldi yanıma oturdu, ilk defa orada gördüm

Eski MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Rize’de teröre lanet mitinginde söylediği “oluk oluk kan akacak” sözleriyle gündeme gelen Sedat Peker’le aynı masada çekilen fotoğrafına ilişkin açıklama yaptı. “Sedat Paker’i tanımadığını” söyleyen Yeniçeri, fotoğrafın çekilme hikayesini "İlk defa orada gördüm. Yanıma gelene kadar fark edemedim. Adam oturdu, durun demeye kalmadan flaşlar patladı, resimler çekildi" şeklinde aktardı.

Aysel Alp'in Hürriyet’te yer alan haberine göre, 7 Haziran seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen Özcan Yeniçeri, sosyal medyada gündem olan fotoğrafa ilişkin şunları söyledi:



"Sedat Peker, denilen adamı hiç tanımam. 1.5 yıl önce İstanbul'daydım. Bacanağımın kardeşi bir restoran açıyormuş. Rica ettiler, açılışı siz yapın, dediler. Oraya gittim. Enteresan bir girişi vardı. Açılışı yaptım, dar bir alandan geçerek yemek için masaya oturdum. Sonra yanıma AKP'nin bir iki Belediye Başkanı geldi, sohbet ettik. Aradan uzun zaman geçti. Kapının önünde siyah bir minibüs durdu, 10-15 siyah elbiseli genç çocuklar indi. Ara yaptılar. Sedat Peker denen adam geldi. İlk defa orada gördüm, yanıma gelene kadar da fark edemedim. Adam oturdu, durun demeye kalmadan flaşlar patladı, resimler çekildi.

Ertesi gün Ankara'ya döndüğümde Genel Başkanın önünde bu resimler vardı. Ben bu adam kimdir, nedir bilmem. Resim çektirirken kimseye 'sabıkasızlık' belgesi sormuyorum. Bizimle ilgili kritik bir şey olduğunda şimdi de kritik 1 Kasım seçimleri var, bu fotoğrafı birileri çıkarıp servis ediyor.

"Düz bir adamım, kimseden korkmam, ilişkim olsa açık açık söylerim"

Ben düz bir adamım, böyle bir ilişkim olsa açık açık söylerim. bir ilişkim olsa söylerim. Kimseden korkmam. Ama kahpe ve kalleş bir düzen var, herkes bu fotoğrafın altına bir şeyler yazıyor."

"Aday gösterilmeyişimle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum"

Yeniçeri, 7 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili adayı yapılmayışının Sedat Peker ile çekilen bu fotoğrafların ilgili olup olmadığı sorusuna ise, "Hayır bununla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Türkiye'de kötü siyasetçiler iyi siyasetçileri kovuyor. Biraz çalışkandık, koşturuyorduk; sanırım bu durum ağır geldi. Ama Türkiye'nin bugünkü durumunda benim Meclis'te olmam gerekiyordu" yanıtını verdi.

Yeniçeri, bu fotoğraflarla ilgili olarak Sedat Peker'in de 'kendisini uzaktan yakından tanımadığına' dair bir açıklama yaptığını anımsattı.

Sedat Peker’den açıklama

Sedat Peker, konuyla ilgili Nisan ayında kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Özcan Yeniçeri isimli milletvekilini hayatımda ne daha önce ne de fotoğrafın çekildiği açılışın daha sonrasında hiçbir zaman görmedim" ifadesini kullandı.