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Sedat Peker’in "oluk oluk kan akacak" dediği Rize konuşmasına inceleme

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyetten konuşmanın tüm kaydını istedi

13 Ekim 2015 11:41

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü olmaktan hüküm giyen Sedat Peker’in "oluk oluk kan akacak" dediği konuşmada bir suç unsuru olup olmadığını belirlemek için konuşmanın tüm kaydını istedi.

Peker, Rize'de 9 Ekim'de yaptığı konuşmada, "oluk oluk kan akacak" demiş, 10 Ekim'de meydana gelen ve en az 97 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara katliamı sonrasında bu sözler tartışılmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Rize Emniyet Müdürlüğü’nü bir yazı göndererek, Sedat Peker’in yaptığı konuşmada bir suç unsuru olup olmadığını belirlemek için konuşmasının tüm kaydını istedi. Güvenlik Şubesi de kayıtları gönderdi.

Peker, konuşmasında, “Büyük hata yapıyorlar. Hatalarını fark ettikleri zaman her şey için çok geç olacak. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişcesine oluk oluk kanları akacak. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar" demişti.

 

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