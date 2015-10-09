Sedat Peker 'teröre lanet' mitingi düzenledi: Erdoğan'ı desteklemek vatanseverliğin bir misyondur

Organize suç örgütü liderliği suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan ve Ergenekon davasının sanıkları arasında yer alan Sedat Peker memleketi Rize’de düzenlediği 'Teröre lanet, şehidine sahip çık' mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiğini açıkladı. Peker, hakkında yapılan eleştirilere ise 'Ben hiçbir zaman kemik yalamadım" dedi.

Peker, Erdoğan’ın destekleme gerekçesini şöyle anlattı:

“Recep Tayyip Erdoğan’a diz çöktürürlerse bu devlete de diz çöktürecekler. Bunu göremiyor musunuz. Bu görev bize vatanseverliğimizin yüklediği bir misyondur.”



Rize Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge Rize’den ve il dışından çok sayıda kişi katıldı. İlahiler ve marşlar eşliğinde başlayan mitingde ilk önce dua okundu. Miting alanında Sedat Peker ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yan yana resimlerinin olduğu afişler dikkat çekti.



Mitingde konuşan Sedat Peker, “Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ihanetlerin ardından Almanya’nın bulunduğunu” iddia ederek, “alınacak intikamda merhamet edilmeyeceğini” söyledi. Peker, şunları ifade etti: “Bütün terör kaçaklarını toraklarında barındıran tüm teröristlerin eğitilmesi için ajanlarını gönderen bir ülke haline geldi. Almanya bizim çocukluğumuzun sempatik ülkesi değildir. Bizim istikbalimize kastetmiş ülkelerden bir tanesidir. Biz onlara şunu söyleyeceğiz. ‘Bu intikam üç yaşında çocuklarının yanında şehit edilen, hamile kadınlarının yanında şehit edilen babaların intikamıdır' Merhamet etmeyeceğiz.”



Peker, PKK aleyhinde atılan sloganlar üzerine, “PKK’nın Türk milletinin hedefi olamayacağını” söylerek, “Hedef küçültmeyin kardeşlerim. PKK bu milletin hedefi olamaz. Sadece bir gün ezeceği hedefi olacaktır. Biz hiç kimseyi öldürmeyeceğiz. Devletimiz askeri polisi güçlüdür ve ayaktadır. Ne zaman ki bu kadrolar yorgun düşerse, vatandaşın kedini savunma hakkı doğarsa, meşru müdafaa hakkı doğduğu zaman; adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Onlara merhamet etmeyeceğiz. Onlar bizi o zaman tanıyacaklar. Yüce rabbimizden her gece onlardan alınacak intikamımız için memuriyet dileyin” diye konuştu.



‘Kemik yalamadım’





Sedat Peker, konuşmasında miting öncesi MHP tarafından aleyhinde yapılan açıklamalara cevap verip, MHP Genel Başkan Yardımcılarından Şefkat Çetin’i eleştirdi. Peker, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD Büyük Elçisi'nden, İsrail Büyük Elçisi'nden gelen emirleri Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin vasıtası ile alıp parti politikasıymış gibi uygulayanlar, bence asıl kemik yalayıcısı onlardır. Aklını ABD’ye İsrail’e ipotek verenlerdir kemik yalayıcıları. Ben hayatımda hiçbir zaman kemik yalamadım. Yalamam. Ömrüm savaşarak geçti."



Peker, dostlarının Recep Tayyip Erdoğan’ı neden desteklediği yönündeki soruları ile karşılaştığını ifade edip, Erdoğan’ı destekleme gerekçesini şöyle anlattı:

“İster beğenirsiniz ister beğenmezsiniz. İster seversiniz ister sevmezsiniz. Ancak ortada bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaderi ile Recep Tayyip Erdoğan’ın kaderi birlikte devam etmektedir. Recep Tayyip Erdoğan’a diz çöktürürlerse bu devlete de diz çöktürecekler. Bunu göremiyor musunuz. Bu görev bize vatanseverliğimizin yüklediği bir misyondur. Bunu yapmak zorundayız. Ancak birkaç yıl sonra devletin kasasında 1 trilyon dolar olur. 2 milyon km menzilli füzeler yaparız. Kendi nükleer santrallerimizi kurduktan sonra Tayyip Erdoğan’ı sevmiyorsanız buyurun sevmeyin. Sevmek isteyenler sevmeye devam etsin. Soruyorlar bana senin düşüncen ne. Yüce rabbimiz biliyor. Ben kendisini seviyorum.”