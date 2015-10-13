"Sedat Peker'in terör mitingi yapması AKP'de rahatsızlık yarattı"

Tescilli organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Rize'de düzenlediği 'teröre lanet' mitingi, AKP'nin üst yönetiminde ele alındığı belirtildi. Peker'in kullandığı dil ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la çekilmiş fotoğrafları kullanmasının da AKP'de rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Peker’in, miting meydanında kullanması ve PKK'yı kastederek, “Oluk oluk kan akacak” sözleri toplantıda gündeme geldi. Parti kurmayları, Peker’in AKP’yle organik bağı olduğu yönünde algı oluşturması, katıldığı toplantılarda AKP’nin ve cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını kullanmasının yarattığı sıkıntıları gündeme getirdiler. Peker’in partiyle herhangi bir bağı olmadığının dile getirilmesi ve bu konuda önlem alınması gerektiği vurgulandı. Peker’in benzer bir mitingi ay sonunda Kocaeli’nde de yapacağı iddiaları üzerine bunun önlenmesi konusunun da dile getirildiği ifade edildi.

Başbakanın sözleri

Başbakan Ahmet Davutoğlu da dün NTV’deki programında, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da terör zirvesinde bu konuyu gündeme getirdiğini belirterek, “Bizimle hiçbir ilgisi yok. Eski bir MHP’linin düzenlediği bir miting, AK Parti’yle hiçbir ilgisi yok, olamaz da” dedi.

Ne demişti?

Peker, büyük tepki çeken mitingdeki konuşmasında, “Büyük hata yapıyorlar. Hatalarını fark ettikleri zaman her şey için çok geç olacak. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişcesine oluk oluk kanları akacak. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar. O zaman içimizden çıkacak iyi niyetliler bize ‘merhametli’ olun diyecekler. Biz de onlara ‘bu intikam 3 yaşındaki çocuklarının yanında şehit edilen babalarının, hamile karılarının yanında şehit edilen kocalarının intikamıdır, merhamet etmeyeceğiz’ diyeceğiz. Merhamet etmeyene merhamet edilmez” demişti.