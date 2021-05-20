Sedat Peker'den Bakan Soylu'ya: Benimle ilgili TRT’de konuşmalar yapmış; söyledikleri cevapsız kalacak sakın zannetmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili açıklamalarına Twitter üzerinden yanıt veren organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yarın ve pazar günü yeni bir video yayınlayacağını belirterek, "Söyledikleri cevapsız kalacak sakın zannetmeyin." dedi.

Sedat Peker şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostlarım, yarın 7:30 da yeni bir video yayınlayacağım. süslü sülü benimle ilgili TRT’de konuşmalar yapmış. Ancak ben videonun çekimini tamamlamıştım. Söyledikleri cevapsız kalacak sakın zannetmeyin. Pazar günü yayınlayacağım videoda ona hak ettiği her şeyi söyleyeceğim."

Bakan Soylu ne söylemişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videosunda bahsettiği kendisine koruma verdiğine ilişkin iddiaya dair "Benden 1,5 yıl önce koruma verilmiş, benim zamanımda da alındı" dedi. TRT Haber'de Peker'in İstanbul'daki evine yapılan polis operasyonunun görüntüsünü paylaşan Soylu, Peker'in eşine ve çocuklarına silah doğrultulduğu iddialarını yalanlayarak, "Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse, edepsiz!" ifadesini kullandı.

Ayrıca Soylu, hakkındaki iddialarla ilgili savcıya bildiklerini anlatacaklarını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la henüz konu hakkında görüşmediklerini belirtti.