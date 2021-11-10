Sedat Peker: Korku iklimi oluşturmak için elde malzeme kalmayınca pokemon suratlı Mehmet Barlas’ı sahaya sürmüşler

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'la ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. Peker, "Çaresizlik ne kötü ?Korku iklimi oluşturmak için elde malzeme kalmayınca Pokemon suratlı Mehmet Barlas'ı sahaya sürmüşler. " dedi.

Mehmet Barlas, bugünkü yazısında Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, "Gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar bu yönde bir gelişme yok. Biz Türkiye olarak siyasette ve toplumsal hayatta rol alan isimlerin davranışlarını mutlaka değerlendirmeliyiz. " demişti. "Toplumsal hayatımızda rol alan ve açık açık Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar?" diyen Barlas 'Türkiye'nin düşmanlarına eskisinden farklı davranmanın zamanının geldiğini' savunmuştu.

Öte yandan dünkü yazısında da, "Bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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Peker: Sahaya sürmüşler

Türkkan'la şehit yakını arasındaki küfür olayının bir provokasyon olduğunu geçtiğimiz günlerde savunan Peker ise Barlas'la ilgili Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Çaresizlik ne kötü ?Korku iklimi oluşturmak için elde malzeme kalmayınca pokemon suratlı Mehmet Barlası sahaya sürmüşler. Beklemeyi sevmeyen, ilk gelen otobüse binen kaplama Mehmet; sen boğazdaki lüks mekanlarda gezmeye, iş bağlamaya devam et. Kıpraklık yapma". "Bakmayın bunun CHP kapanacak dediğine..." Sedat Peker, yeni bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bizim pokemon Mehmet Barlas'ın bir gazeteciyle röportaj şeklinde olan hayatını anlatan kitabını okumuştum. Babası eski CHP’li bir bakan. Bakmayın bunun CHP kapanacak dediğine, seçimi CHP kazanırsa AK Parti kapatılsın diye ilk yazıyı bu yazar. Lan Kıprak, Lan Kablama, Lan Pokemon."

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