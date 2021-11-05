İyi Partili Lütfü Türkkan Bingöl'de vatandaşa küfretti

Şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı. Türkkan olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü." dedi.

"Kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez “ağır küfür etti” diye yayınlamışsınız"