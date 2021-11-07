Sedat Peker'den Lütfü Türkkan paylaşımı

"1-İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın bir şehit abisine ettiği küfür affedilemez bir şeydir. Ancak o şehit abisine imkan sağlayıp Bingöl’de yapılan esnaf ziyaretini provoke ettirmek için oraya göndermek ise daha onursuzca bir eylemdir. Bunlar basit oyunlardır.