Sedat Peker'den Lütfü Türkkan paylaşımı

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, şehit yakını olduğu belirtilen kişiye küfür eden ve parti grup başkanvekilliğinden istifa eden İyi Partili Lütfü Türkkan'la ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Peker, Türkkan'ı takibi bıraktığını ifade ederken; "O şehit yakınının Bingöl’de Meral Akşener’i bu şekilde itham etmesi kurgulanmış basit bir oyundan başka bir şey değildir" görüşünü savundu.
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu belirtilen bir kişiye küfür etmiş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatı üzerine başkanvekillik görevinden istifa etmişti.
Peker: Affedilemez bir şeydir
Peker, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"1-İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın bir şehit abisine ettiği küfür affedilemez bir şeydir. Ancak o şehit abisine imkan sağlayıp Bingöl’de yapılan esnaf ziyaretini provoke ettirmek için oraya göndermek ise daha onursuzca bir eylemdir. Bunlar basit oyunlardır.
2-Sayın Meral Akşener’in HDP’yi pkk‘nın uzantısı gibi görüyoruz tarzı açıklamasından sonra o şehit yakınının Bingöl’de Meral Akşener’i bu şekilde itham etmesi kurgulanmış basit bir oyundan başka bir şey değildir (Lütfü Türkkan’ı takibi bıraktım). Durum bundan ibarettir."