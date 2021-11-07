Lütfü Türkkan, Akşener'in talebiyle İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti

Bingöl'de vatandaşa küfür eden Lütfü Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkkan'ın istifa dilekçesini 6 Kasım'da sunduğunu belirtti.

İyi Parti Grup Başkanvekilliği seçimi için yarın parti grubu 14.00’te toplanacak.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yaptığı açıklamada, “Grup Başkanvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan tarafından sunulan 6 Kasım 2021 tarihli istifa dilekçesi işleme alınmış ve Grup Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda istifa ile boşalan Grup Başkanvekilliği seçimi için parti grubumuzun 8 Kasım 2021 Pazartesi Günü saat 14.00’te toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır. Çeşitli platformlarda yazılıp konuşulanların aksine, herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp; sayın Lütfü Türkkan, bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi, genel başkanımız Meral Akşener’in talebi üzerine görevinden istifa etmişlerdir” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.

TIKLAYIN | İyi Partili Lütfü Türkkan, vatandaşa ettiği küfrü kabul etti, özür diledi

TIKLAYIN | İyi Partili Lütfü Türkkan Bingöl'de vatandaşa küfretti