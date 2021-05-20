Sedat Peker'in videolarının YouTube'da izlenme sayısı 25 milyonu aştı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar ve çok sayıda kişiye ilişkin iddialarda bulunduğu videolar izlenme rekorları kırıyor. Peker'in yayınladığı altı videonun YouTube'da toplam izlenme sayısı 25 milyonu aştı.

Dubai'den yayınlar yaptığını söyleyen Peker "Berat Albayrak seni hapse attıracak dediler. O kadar çok kişi söyledi ki ben de önlem olarak yurtdışına çıktım. Ama komploymuş" diyerek başladığı videolarının bugün altıncısını yayınladı. 'Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür' başlıklı son video saat 8 saatte 2,5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

İddialarını sürdüreceğini açıklayan Peker'in YouTube sayfasından yayınladığı diğer videoların izlenme sayıları ise şöyle: