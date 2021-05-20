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Sedat Peker, ‘sabıkalı’ Erdal Aras’ı DP’de MKYK’ya üye yaptığını söylemişti; Soylu ve Erdal Aras’ın fotoğrafını paylaştı

"Erdal Aras bey ve süslü Sülümanın demokrat parti genel başkanlığı kazanma sevinçleri"

20 Mayıs 2021 14:27

T24 Haber Merkezi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile, eski sağ kolu olarak belirttiği ve 'sabıkalı' olduğunu söylediği Erdal Aras ile fotoğraflarını paylaştı. 

Peker, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Benim eski sağ kolum olan Erdal Aras bey ve süslü sülümanın demokrat parti genel başkanlığı kazanma sevinçleri..." notunu ekledi. 

Peker, sabah yayımladığı 6. videoda Soylu'nun Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nın yaptığı dönemde Aras'ın sabıkalı olmasına karşın, MKYK'ya alındığını söylemişti. 

Peker şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adalete gel diyor. Resul’e mi gelecem sülü. Lan daha kırmızı bülten çıkaramadınız. Daha bülten çıkarmaktan acizsin. Savcılar delil istiyor… Ya gidin son iki ayda oraya hangi iş adamları gelmiş bir bakın. Bu adam ne iş yapıyor orada? Geleni gideni kesiyorlar. Ulan insanların FETÖ ile olan mücadeleye inancını yok ettiniz. Lan bana Sedat Peker terör örgütü diye açın. Cezadan korkan senin gibi olsun. Allah yemin olsun yanlış adam yanlış zaman yanlış seçim göreceksin. Süslü Sülü vallahi seni de tutuklayacaklar. Herkes biliyor benim sabıkalı. Ya sabıkası olan Erdal Aras’ı 14 farkla genel başkan seçildikten sonra MKYK’ya sen üye yapmadın mı? Sabıkası var nasıl yaptın? Telefonları sinyalleri var. Şimdi kimse yazı yazmadı ama bu savcılar gelir bir gün yazarlar. Vallahi tutuklanacaksın. Ve 10 tane en az ağırlaştırılmış müebbet alacaksın. FETÖ, FETÖ ulan FETÖ’yü siz bu hale getirdiniz. FETÖ’nün çocuğu gibi dolanıyordun lan peşinde. Bilmiyor mu insanlar bunu. Herkes biliyor. Ulan hep bu zenginler mi FETÖ’cü oluyor. Senin ilgi alanına zenginler giriyor gariplerle ilgilenmezsin"
 
İçişleri BakanıSüleyman SoyluSedat PekerErdal ArasDemokrat Parti
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