Sedat Peker, ‘sabıkalı’ Erdal Aras’ı DP’de MKYK’ya üye yaptığını söylemişti; Soylu ve Erdal Aras’ın fotoğrafını paylaştı

T24 Haber Merkezi
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile, eski sağ kolu olarak belirttiği ve 'sabıkalı' olduğunu söylediği Erdal Aras ile fotoğraflarını paylaştı.
Peker, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Benim eski sağ kolum olan Erdal Aras bey ve süslü sülümanın demokrat parti genel başkanlığı kazanma sevinçleri..." notunu ekledi.
Peker, sabah yayımladığı 6. videoda Soylu'nun Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nın yaptığı dönemde Aras'ın sabıkalı olmasına karşın, MKYK'ya alındığını söylemişti.
Peker şu ifadeleri kullanmıştı: