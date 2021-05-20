Sedat Peker'den 6. video | Soylu, İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı 6. videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ı takip ettirdiğini iddia etti.

Peker videoda, "İbrahim Kalın tweet paylaşıyor, sana destek oluyor. Devletin namusu var diyor. Devlet adamı dedim ya ben ona kötü laf demem. Onun gibi hiç kimseye demem. Bana küfür etmedikleri sürece ama gerçi hepsini utandıracağım. Benim tek bir sabıkam var hayatımda. O da silindi. Sabıkasız görünüyorum da. Aldığım tek sabıkam suç örgütü. Bir gün onu size tek tek anlatacağım. Vallahi küfür edeceksiniz. Ulan bir adama bu yapılmaz diyeceksiniz. Nasıl bir namussuzluk yaptılar deli olacaksınız. Yav bu İbrahim Kalın’ı takip ettiriyor, biliyor musunuz? Hadi gülelim. Bombalarından biri de bu olsun." dedi.

"Özel kalem müdürü Hasan Bey'i de takip ettiriyor"

Peker şu ifadeleri kullandı:

"Senin haberin yok sana kıyağım olsun, o yolladığın Resul'un adamları var ya resimleyen. Tak bir tanesi resimlerini vermiş. Efendim demiş sahibi ikrar yapmış. Özel kalem müdürü Hasan Bey'i de takip ettiriyor. Ulan sen nasıl bir adamsın arkadaş ya. Sen AK Parti’dekileri kandırabilirsin, öbürlerini herkesi, beni kandıramazsın. Yemem. Her türlü kandırılmaya karşı anladın, tedbirlerim hazır"

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