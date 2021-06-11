Sedat Peker'in suçladığı hâkim Toklu'nun meslekten ihracı için HSK’ya başvuru yapıldı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde ücretsiz kalmak ve lüks araca sahip olmakla suçladığı ve TOGO Kuleleri’nin sahipleriyle fotoğrafları ortaya çıkan Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’nun meslekten ihracı için HSK'ya başvuruda bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peker’in iddialarının ardından ismi gündemden düşmeyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu hakkında Hakimler Savcılar Kurulu Başkanlığı’na (HSK) meslekten çıkarılma talebiyle başvuru yaptı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın avukatı Turgut Kazan’ın hazırladığı başvuru dilekçesinin konu kısmında Toklu’nun ivedilikle meslekten çıkarılması talep edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilimiz Mimarlar Odası’nın TOGO’yla ilgili davaları bütün kamuoyunca bilinirken, iptal kararı verilmiş bu davalardan birinin istinaf incelemesinde yürütmeyi durdurma kararı veren kurula nöbetçi başkan olarak katılması, üstelik yine TOGO’nun mühürlenmesi kararı istinaf edildiğinde 5 ile 6. Dairelerden oluşacak 5’li kurulu belirleme imkanına sahip bir başkan olması ve gerçekleştirilen kurulla (kesin nitelikli) bozma/ehliyet yönünden RED kararı verilebilmesinin sağlanması ve bunları yaparken TOGO sahibi Sinan Aygün’ü tanımıyormuş gibi davranması, ayrıca Bodrum’daki en pahalı otelde tatil yapması, çok sayıda araba sahibi olması, (iddiaya göre) TOGO yüklenicisinin doğum günü partisine katılması ve Sezgin Baran Korkmaz’ı hiç tanımadığını söylemişken, savcılığa sunduğu dilekçede, ayaküstü tanıştığını, birkaç kez mesajlaştığını açıklaması, kesinlikle mesleğin şeref ve onuruyla bağdaşmayacağı için, Esat Toklu’nun (yargılama gereği görülmese bile) 2802 sayılı yasanın 69/5 maddesi uyarınca ve İVEDİLİKLE meslekten çıkarılması gerektiğini bildirmekten ibarettir.”

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