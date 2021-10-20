Sedat Ergin, Sami Kohen’in ardından yazdı: Türkiye aynı zamanda itibarlı bir müessesesini de kaybetti

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, dış haberler alanında Türk basınında bir ekol olan ve 70 yılı aşkın gazetecilik hayatının 67 yılını aralıksız Milliyet'te geçiren Sami Kohen’in ardından kaleme aldığı yazıda, “Türkiye, yalnızca eşsiz bir insanı, büyük bir gazeteciyi değil, aynı zamanda itibarlı bir müessesesini de kaybetti.” düşüncesini dile getirdi.

Ergin yazısında, "Bazı insanlar sergiledikleri meziyetler, getirdikleri yenilikler ve yerleştirdikleri ölçülerle icra ettikleri mesleğin çıtasını, saygınlığını da yukarı çekerler. Sami Kohen de Türkiye’de gazetecilik alanında böyle bir çizgiyi temsil ediyor. Bir gazetecinin asli görevi toplumu bilgilendirmek, böylelikle vatandaşların doğru tercihler yapabilmelerine yardımcı olmaksa, Sami Kohen mensubu olduğu topluma karşı bu görevini layıkıyla en iyi şekilde yerine getirmiştir. Ülkesine değer katmış, Türkiye’yi dünyaya açmıştır. Onunla ilgili her değerlendirmemde belirttiğim bir ifadeyi tekrarlayarak bitireyim: Türkiye Sami Kohen’e müteşekkirdir..." ifadesini kullandı.

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