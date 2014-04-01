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Ekonomi

Seçimlerin ardından ilk zam elektriğe geldi

Yerel seçimlerin ardından enerjide ilk zam haber TETAŞ’dan geldi. Elektriğe yapılan 1 kuruşluk zam bugünkü sayısında Resmi Gazete'de yayınlandı

01 Nisan 2014 19:29

Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine sattığı elektrik enerjisinin kilovatına 1 kuruş zam yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararına göre; TETAŞ tarafından, dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine bugünden geçerli olmak üzere aktif elektrik enerjisi bedeli 16.32 Krş yerine 17.32 Krş/kWh olarak uygulanacak.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, EPDK kararında, enerji tarifelerinde değişiklik yapılması konusunda TETAŞ'a değişiklik teklifi verme yetkisi de tanındı. Buna göre, dağıtım ve görevli tedarik şirketleri açısından makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından EPDK'ya tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, EPDK tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan kurul kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılması yönünde karar alındı.

Yapılan değişikliklerin ardından, nihai enerji tüketicilerinin kullanım ücretletine de zam yapılması bekleniyor.

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