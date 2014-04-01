CHP ve AKP’de toplu istifa

30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından ilçelerinde başarılı olamadıkları gerekçesiyle, Kütahya'nın Simav ilçesinde CHP ilçe teşkilatı, Aydın'ın Nazilli ilçesinde ise AKP ilçe teşkilatı istifa ettiklerini açıkladılar.

CHP Simav İlçe Teşkilatı’nın 5 yıldır başkanlığını yapan Kasım Öner, 15 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini Genel Merkez de işleme konulması amacıyla Kütahya İl merkezine gönderdiğini söyledi. 30 Mart yerel seçimlerinde belirledikleri hedeflerin çok uzağında kaldıklarını ifade eden İlçe Başkanı Öner, "Başarılı olamadık. En doğru ve mantıklı yolun topluca istifa etmek olduğunu düşünerek oy birliğiyle aldığımız kararı uygulamaya koyduk. Bizden sonra oluşacak yeni yönetime şimdiden başarı diliyoruz" dedi.

AKP Nazilli ilçe teşkilatının ise Türkiye genelinde başarılı olmalarına rağmen kendi ilçelerinde başarısız oldukları gerekçesiyle istifa kararı aldıklarını ve il yönetimine sundukları öğrenildi.Yapılan yazılı açıklamada; “ Siyasi partiler seçimler marifetiyle bulundukları yeri ve ülkeyi yönetmek için sandıktan yetki alarak bu görevlerini yaparlar. Geçirdiğimiz yerel seçimlerde seçmenimizin arzusunu yerine getirecek bir sonucu alamadık. Bunun çok değişik sebepleri olabilir ve birçok mazeret de ileri sürülebilir. Ama bu mazeretler aldığımız sonucu değiştirmez. Ancak ilçe yönetimi olarak bir uyumsuzluk yaşadığımız bir gerçektir. Bu uyumsuzluk ilçe başkanımızın bir yönetim kurulu üyesi tarafından fiili saldırısına kadar ileri boyutlara varmış, saldırıyı yapan kişi hakkında hiçbir işlem yapılmadığı gibi, hiçbir şey olmamış gibi davranmamız istenmiştir. Yaklaşan seçimler öncesinde partimizi sıkıntıya sokmamak, üzerimizde bulunan görevin sorumluluğuna halel gelmemesi için sesimizi çıkarmadık ve partimizin girmiş olduğu seçimlerden başarıyla çıkması için üzerimize düşeni yapmaya çalıştık ama aldığımız sonuçlarla istediğimiz hedefe ulaşamadık. Yaptığımız değerlendirme toplantısının ardından istifa ederek kaybedilen seçimin bedelini ödemeyi uygun gördük. İnşallah bizim bu duruşumuzdan ve kararımızdan partimiz fayda görür” denildi.

