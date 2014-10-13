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Yaşam

Sebze ve meyve fiyatları neden arttı?

Sebze ve meyve fiyatları geçen yıla göre yüzde 20 arttı; kış aylarında portakaldan mandalinaya kadar tüm ürünlerde fiyatların yükselmeye devam etmesi bekleniyor

13 Ekim 2014 16:41

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, “Olumsuz hava koşulları ve Suriye, Irak gibi ülkelerdeki kargaşa nedeniyle kışlık sebze ve meyve fiyatlarının arttığını” ifade etti.

Radikal'de yer alan habere göre, Burhan Er "Şu anda geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 20 civarında bir artış var. Kasım ayından sonra bu daha artacak ve tahminen kış aylarında artış yüzde 40'a çıkacak" dedi.

 

Fiyatlar neden artıyor?

 

Er, “pazarlarda artık yaz sebze ve meyvelerinin yerini kışlık ürünlere bırakmaya başladığını” söyledi. “Sezon başından beri özellikle olumsuz hava koşulları nedeniyle üretim sıkıntısı ve fiyat artışı yaşandığına” işaret eden Er, "Yağışlar yetersiz oldu. Ayrıca, yağan yağmur da ürüne zarar verdi. Yazlık ürünlerde bu nedenle fiyat artışı oldu. Aynı durum şimdi de kışlık sebze ve meyveler için de geçerli" diye konuştu.

 

 

Irak ve Suriye’ye ihracat yarı yarıya düştü

 

İhracat konusunda da sıkıntılar yaşandığını anlatan Er, şöyle devam etti:

" Türkiye 'deki üreticiler olarak en çok ihracatı Suriye, Irak, Lübnan ve diğer Ortadoğu ülkeleri ile Rusya, Bulgaristan gibi komşu ülkelere yapıyoruz. Ancak özellikle Irak ve Suriye'de yaşanan olaylar, buralara yapılan ihracatımızı yarı yarıya düşürdü. Tüm bu olumsuz durumlar, ürünlere ister istemez zam olarak yansıdı ve daha da yansımaya devam edecek. Şu anda geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 20 civarında bir artış var. Kasım ayından sonra bu daha artacak ve tahminen kış aylarında artış yüzde 40'a çıkacak. Bu artış, sebzesinden portakal, mandalinasına kadar olacak."

 

Domates fiyatı yüzde 60 arttı

 

Er, “bazı ürünlerin tam mevsimi ve bol olmasına rağmen bunun fiyatlara olumlu yansımadığını” aktararak, şunları anlattı:

"Mesela şu anda patatesin mevsimi. Tarlada bol miktarda var ama fiyatta düşüş olmuyor. Normalde bu mevsimde patates fiyatlarının daha düşük olması lazımdı. Soğan ve narenciye de bol ama onlarda da fiyat yükseliyor. Bazı ürünlerde de üretim nedeniyle sıkıntı var. Örneğin, domates üretimi çeşitli nedenlerde düşüyor. Bu da fiyatı arttırıyor. Domates bir ay öncesine göre yüzde 60 artmış durumda. 1,5 liradan 2,5 liraya çıktı. Yani bu yıl her şey fiyatlara olumsuz yansıdı."

Yapılan yönetmelik değişikliklerinin ardından, hallerde sıkıntı yaşanmaya başlandığını dile getiren Er, "Önceden tüm mallar hallere geliyordu. Artık bu olmuyor. Hallere ürün gelmiyor. Üretim zaten düşüyor. Böyle devam ederse fiyatların düşmesi çok zor" diye konuştu.

(AA)

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